“Fate vedere questo schifo”. È l’attacco durissimo di alcuni fan del Grande Fratello nei confronti di Javier per il quale è stata chiesta la squalifica immediata. Quella di domani sera, 3 marzo, sarà una puntata ricca di colpi di scena come anticipato dall’esperto di gossip Biagio D’Anelli. Su instagram scrive: “Un colpo di scena al Grande Fratello. Lunedì sera finalmente un concorrente vuoterà il sacco e così i segreti saranno finiti e verranno fuori. Noi da casa resteremo senza fiato e parole, finalmente”.

>>“Fregata”. Grande Fratello, scoperto il motivo dell’astio di Rebecca Staffelli verso Helena. La verità dopo mesi

Venerdì sera infatti Jessica ha dichiarato che Spolverato nasconderebbe un segreto intimo che riguarda anche Shaila Gatta. “Ragazze, non c’entra niente con la storia di Chiara. Lorenzo mi ha raccontato nei dettagli tutta la questione legata alla gelosia e poi ha aggiunto”.





Grande Fratello, Javier critica Chiara

“C’è stato anche un altro episodio tra di noi, ma è qualcosa di molto personale e non posso rivelarlo’. A quel punto l’ho subito fermato e gli ho detto di non dirlo. Lui ha continuato dicendo: ‘Infatti ora non lo dico, ma se lei continua a farmi passare per bugiardo, sarò costretto a raccontare tutto’. E questo discorso me l’ha fatto davanti a una telecamera”.

“A quel punto era ovvio che Signorini gli avrebbe chiesto di approfondire. Se non vuoi che certe cose vengano fuori, allora non le accenni nemmeno”. . Ma non sarà il solo tema della giornata, si parlerà anche di quello che è successo la notte scorsa. Javier, Mattia ed Helena si sono lasciati andare a brutti commenti su Chiara.

@Beatrice_Luzzi_ tu che sei l’unica che hai collegato il cervello alla bocca possiamo far vedere in puntata questo schifo? #GrandeFratello @GrandeFratello https://t.co/NNZzJTvByG — . (@lxnoexiste) March 2, 2025

Critiche al fisico, al modo di essere, perfino all’intelligenza assolutamente intollerabili ed oltre il limite accettabile. “Penso che dopo questa Javier debba essere squalificato immediatamente”. E ancora: “Spero domani facciano vedere questo schifo”.