“Dovete tornare in Italia”. Isola dei famosi, colpo di scena prima della finale. Pubblico impazzito: “Così è troppo!”

Una puntata infuocata quella del 31 giugno all’Isola dei famosi. Subito dopo l’inizio della puntata Ilary Blasi ha svelato l’esito del televoto: a grandissima sorpresa, Isolde è stata eliminata contro Matteo Diamante. Miryea, Valentina, Awed e Matteo si sono sfidati per il posto di terzo finalista. Si sono giocati la finale con una gara nelle vasche, vinta da Awed: è lui il terzo finalista dell’Isola 2021.

A questo punto però l’influencer ha dovuto fare una scelta molto dura: mandare al televoto per l’eliminazione un concorrente tra Matteo, Miryea e Valentina. Lui ha scelto Miryea. Gli altri due si sono sfidati in un’altra prova: il vincitore è diventato finalista, l’altro invece è finito al televoto flash con Miryea. Matteo è il quarto finalista, per cui al televoto per l’eliminazione si sono sfidate le due naufraghe ancora in gioco. Valentina ha conquistato la finale con il 53% dei voti, mentre Miryea è stata eliminata con il 47%.

Alla fine Myrea col bacio di giuda ha colpito Awed. Dato che Miryea ha già avuto un’altra possibilità su una seconda spiaggia non ha potuto raggiungere Cayo Paloma ed è tornata direttamente in Italia. Isolde invece ha raggiunto Beatrice Marchetti e Roberto Ciufoli su Cayo Paloma e ha accettato di rimanere all’Isola dei famosi. Quindi Ilary ha aperto un televoto perché, come sempre, c’è posto solo per due sull’ultima spiaggia.





Niente da fare per Roberto Ciufoli che è stato definitivamente eliminato dall’Isola dei famosi con il 18%; le due naufraghe invece hanno proseguito la corsa verso la finale. C’è stato uno scontro tra Valentina Persia e Andrea Cerioli. La prima ha accusato l’altro di averla scoraggiata ancor di più in un momento in cui era già triste.

Cerioli, dobbiamo dirlo, non ha gradito scoprire questo malumore nei suoi confronti attraverso una clip, si aspettava che glielo dicesse nei giorni scorsi. Alla fine i finalisti dell’Isola dei Famosi 2021 sono Andrea Cerioli, Ignazio Moser, Awed, Valentina Persia, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti. Quest’ultima ha vinto col 62% dei voti contro Isolde, che è stata definitivamente eliminata.