Momenti di tensione in studio e sui social durante la prima puntata de l’Isola dei Famosi. È successo durante il ricordo di Rossano Rubicondi, l’ex naufrago del reality scomparso a 49 anni dopo una battaglia contro un tumore. Nelle orecchie e negli occhi di tanti telespettatori ci sono anche le parole e i gesti dei genitori di Rossano. “Ci hanno informati di un aneurisma polmonare, si sarebbe rotta una vena nel polmone ed è caduto nella vasca da bagno della casa dove viveva da solo. Ci hanno detto anche che aveva una forma tumorale alla pelle, delle macchioline, ma noi non ne sapevamo niente”.



Anche la madre di Rossano Rubicondi, Rosa, ancora scossa, spiegava come avessero ricevuto la notizia: “Ci hanno chiamato dall’America, ha risposto al telefono mio marito e si batteva le mani sul petto. Io lo guardavo, gli chiedevo cosa fosse successo e lui mi ha detto ‘Rossano non c’è più’. Stavamo guardando Tale e Quale Show, erano le 10 meno un quarto. Non ci credevo, poi sono cominciate tutte le telefonate degli amici. Continuo a non crederci”.



Durante la puntata dell’Isola dei Famosi di ieri, come detto, Vladimir Luxuria che nel 2008 aveva partecipato come concorrente all’Isola dei Famosi insime a Rossano Rubicondi e Belen Rodriguez, ha voluto ricordarlo. Visibilmente commossa ha detto: “Mi è venuta in mente una persona con la quale ho condiviso l’Isola e che è il primo anno che non c’è, Rossano Rubicondi”. Tutto molto commovente se non fosse per quello che è successo dopo.







Dall’Honduras però, anche sembra a causa di un ritardo di trasmissione, Alvin interrompe l’applauso del pubblico e questo momento commovente tagliando corto: “Abbiamo i tempi stretti, devo presentare gli altri concorrenti”. Abbastanza per far scattare la censura e l’ira del pubblico de l’Isola dei Famosi. La vincenda di Rossano Rubicondi aveva sconvolto tutti.



In un’intervista subito dopo la morte dell’uomo aveva parlato Linda Batista, ex di Rossano: “Non sapevo nulla della sua malattia, sono sconvolta. Non è possibile che abbia rinunciato a curarsi, amava troppo la vita. Mi sembra assurdo perché lo conoscevo bene”.