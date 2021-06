“Beatrice Marchetti…”. Nessun dubbio per Tommaso Zorzi. La ‘bomba’ a poco dalla finale dell’Isola dei Famosi

Si avvicina a grandi passi la finale dell’Isola dei Famosi. Sei sono i naufraghi rimasti in gara che cercheranno di conquistare la vittoria: Valentina Persia, Andrea Cerioli, Matteo Diamante, Beatrice Marchetti, Ignazio Moser e Awed. L’appuntamento con la finale è per lunedì 7 giugno 2021, in prima serata su Canale 5. Nel frattempo Matteo e Awed si contendono l’ultima eliminazione prima della finale che per motivi legati alla pandemia si terrà per la prima volta in Honduras.

I naufraghi sono stanchi a causa della fame e della mancanza del fuoco. Il morale è a terra, così come la fame. La mancanza di fuoco è un problema ancora insistente che attanaglia animi e pance dei nostri famosi che continuano a cibarsi di qualche cocco e pesce crudo pescato sporadicamente. Nel frattempo in Italia si fanno le prime previsioni su chi potrà aggiudicarsi l’Isola dei famosi.

Vera Gemma ha rivelato che avrebbe voluto vedere Fariba Tehrani trionfare: “Sarebbe stata un simbolo per tutte le donne della sua età… Si è dimostrata una vera combattente…”. Il suo percorso all’Isola dei Famosi è stato caratterizzato da alti e bassi, in cui non sono mancati gli scontri con i compagni di gioco: “L’ho trovato davvero crudele…Mi ha fatto male…Per il resto non ho avuto grandi delusioni…Ognuno gioca le proprie mosse…”.





Quindi è stata la volta di Tommaso Zorzi, vincitore del Grande Fratello Vip e opinionista fisso in studio dell’Isola dei famosi. L’influencer durante il suo intervento nel programma radiofonico di Maurizio Costanzo su R101 non ha dubbi: “Beatrice Marchetti che è rimasta zitta zitta, nell’altra Isola, da sola per tutto il tempo, dimostrando di avere due attributi così… Il fatto di aver lottato da sola per la sopravvivenza potrebbe giocarle a suo favore”.

Tommaso Zorzi concede qualche chance anche a Ignazio Moser: “Siamo arrivati quasi agli sgoccioli potrebbe vincere anche lui”. Il fidanzato di Cecilia Rodriguez si è commosso durante l‘ultima puntata dopo aver letto una lettera che gli ha inviato il padre, il grande ex ciclista Francesco Moser: “Non me lo aspettavo proprio – ha confessato a Ilary Blasi – perché eravamo stati chiari prima di venire qui e lui aveva detto di non voler essere coinvolto”. Approfittando, poi, della vetrina televisiva l’atleta si rivolge a suo padre con fermezza, ma anche grande commozione: “Anche se magari non siamo sempre andati d’accordo, però lui è il mio papà è sempre stato e sarà per sempre il mio esempio”.