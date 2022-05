All”Isola dei Famosi’ è in arrivo una nuova naufraga. Sì, la notizia è bomba è esplosa nelle scorse ore e sta già rimbalzando su tutto il web. A rivelare la notizia in esclusiva il sito ‘Coming Soon’, ma ora praticamente tutti non stanno facendo altro che parlare di questo tema. Il reality show di Ilary Blasi terminerà il 27 giugno, quindi c’è ovviamente ancora tempo per rimpolpare il cast. E il nome di colei che è stata scelta non è uno qualunque, infatti approderà in Honduras un personaggio molto importante.

Prima di parlarvi della nuova naufraga dell”Isola dei Famosi’, a finire nel mirino del pubblico la nuova arrivata Mercedesz Henger che ha partecipato alla prova ricompensa. Questo significa che soffre meno la fame rispetto ai naufraghi che sono sull’Isola dei Famosi da mesi e la partecipazione alla prova è stata giudicata scorretta da parte del pubblico: “Ma come? S’è mangiata la torta dopo 3 giorni che è entrata e a Mercedes consentono di fare la prova ricompensa?”. Non è iniziata dunque benissimo la sua avventura.





Isola dei Famosi, nuova naufraga in arrivo: chi è

‘Coming Soon’ è stato in grado di apprendere in anticipo chi sarà la nuova naufraga dell”Isola dei Famosi’. E le premesse sono decisamente molto interessanti. Sono stati infatti rivelati i dettagli su colei che sbarcherà in Honduras e che è pronta a cambiare le dinamiche del programma. Non sappiamo come prenderanno questa notizia gli altri concorrenti e al momento non è dato sapere quale sarà la data giusta per il suo arrivo. Ma andiamo a vedere insieme chi è questo personaggio famoso.

Stando a quanto riferito, la nuova naufraga che approderà in Honduras è una cantante, showgirl e coreografa. E si sa che in passato è stata uno dei volti del programma ‘Non è la Rai’. Manca solamente il nome ufficiale, che non è stato fornito, ma questi indizi sono davvero molto importanti e hanno fatto già partire il classico toto-nomi. Nelle prossime ore non è da escludere che la stessa produzione dell”Isola dei Famosi’ possa annunciare in via ufficiale questa fondamentale novità.

Intanto, all”Isola dei Famosi’ i fratelli Guendalina ed Edoardo Tavassi si sono scagliati contro Nicolas Vaporidis. Edoardo ha detto: “Dice che vuole fare il naufrago serio. Parla male dell’Isola il programma che fa, questa cosa è disgustosa. Guardate che a me ripeteva di continuo che non vuole fare il trash come dice lui e che se ha fatto L’Isola è per un motivo che io so, questo è brutto”. E lei: “Racconta di quanto prende, per far vedere che lui ha un valore. Parla di cifre inesistenti”.

“Quanti soldi ha preso”. Isola, Guendalina ed Edoardo Tavassi smascherano Nicolas Vaporidis