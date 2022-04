L’Isola dei Famosi continua a stupire, nella puntata di ieri sera, giovedì 14 aprile, Floriana Secondi è stata eliminata. La verace romana torna quindi in Italia. Un’eliminazione attesa dai fan che, dopo due televoti persi, si chiedevano la ragione della permanenza dell’ex gieffina sull’Isola. A tenere banco però non è stata lei ma, ancora una volta, Jeremias Rodriguez. Il fratello di Belen è stato infatti protagonista di un nuovo faccia a faccia che farà discutere.



A mettere faccia a faccia Jeremias e il rivale è stata Ilary Blasi. La conduttrice dell’Isola dei Famosi ha chiamato i due naufraghi nella “Tana dei Serpenti”, invitandoli a chiarirsi. Sedutisi uno di fronte all’altro, hanno cominciato ad interloquire. “Non ho nulla da dire, va bene così. Avete ragione, soprattutto Vladimir”, ha chiosato con sarcasmo Jeremias non appena la Blasi gli ha chiesto di chiarirsi con Vaporidis.





Isola dei Famosi, duro faccio a faccia tra Nicolas e Jeremias

“Avete ragione su tutto, siete i numeri uno, non ho nulla da dire”, ha ribadito, sfuggendo nuovamente alle domande della conduttrice. “Chiedo scusa a tutta Italia, ma non ho nulla da dire”. A parlare ci ha pensato l’altra parte in causa sull’Isola dei Famosi, Nicolas Vaporidis. “Non sto facendo una battaglia con Jeremias e Gustavo Rodriguez. Non ci siamo trovati. Con Gustavo in questi giorni però sono stato bene, gli ho riconosciuto il fair play di aver tifato per me, di essersi preoccupato per me quando sbarellavo. Aveva un’energia positiva, è un signore”.



Poi ha aggiunto: “Io non ce l’ho con Jeremias, né coi Rodriguez. Non è una guerra, semplicemente non ci siamo trovati qui sull’Isola dei Famosi. Capita. Sì, lui minaccia e provoca, ma sempre in un contesto di gioco, non è che in mezzo alla strada minaccia con un machete. Certo, nel gioco provoca e minaccia. Però Jeremias non è stupido, è molto intelligente. Se vuoi bere una birra con me fuori da qua, io non ho nessun problema”.



La reazione di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi non è stata delle migliori. “Avete ragione su tutto. “Ok, lui è un fenomeno, il numero uno. Va bene tutto e avete ragione su tutto”, ha ribadito il fratello di Belen.“Non so perché lo fa – ha rimarcato Vaporidis -, ma ha questo modo di chiudersi e rispondere male. Io non ce l’ho con lui, se gli passasse questo atteggiamento di essere inc…zoso con tutti, migliorerebbe molto”. Rodriguez è partito all’attacco: “Tu non parlare di me perché non mi conosci, non parlare del mio passato che non lo conosci. Comunque sei il numero uno”. “Questa conversazione è inutile. Ho vissuto 40 anni senza di te, ne vivo altri 100“, ha chiosato Vaporidis, innescando un boato nello studio dell’Isola che ha apprezzato il suo intervento.

“Cogl***, stai zitto!”. Isola dei Famosi, Jeramias Rodriguez fuori controllo: rissa col naufrago