Clamoroso quanto sta succedendo in queste ore sul web. Siamo vicini all’inizio de ‘L’Isola dei Famosi’ e quindi la produzione sta pian piano ufficializzando i nomi di coloro che sbarcheranno in Honduras per darsi battaglia nel reality show di Ilary Blasi. Dopo l’ufficialità di un vip in rete in molti non l’hanno riconosciuto e hanno chiesto chi fosse questa persona. Stiamo parlando di un personaggio decisamente noto, ma forse a causa del suo nuovo look non è stato identificato da alcuni utenti.

Parlando de ‘L’Isola dei Famosi’, nei giorni scorsi vi abbiamo raccontato di un retroscena riguardante Alex Nuccetelli. Lui ha infatti rivelato al settimanale ‘Nuovo’: “Ai provini ero piaciuto, ma poi è subentrata una dinamica che non c’entra con il programma. Si tratta di un problema personale che ha con me un alto dirigente Mediaset. Mi è stato riferito che ha sbattuto la porta in faccia addirittura a Silvio Berlusconi. Ilary l’anno scorso mi ha detto: ‘Alex, ho fatto qualsiasi cosa per averti. So quanto vali’. Ma le hanno detto di non insistere”.

I profili social ufficiali de ‘L’Isola dei Famosi’ hanno dunque reso ufficiali i nomi di Edoardo e Guendalina Tavassi, di Lory Del Santo e Marco Cucolo nonché degli opinionisti Nicola Savino e Vladimir Luxuria e dell’inviato Alvin, che dunque sostituirà Massimiliano Rosolino e tornerà a ricoprire questo importante ruolo. Savino e Luxuria prendono invece il posto di Tommaso Zorzi, Elettra Lamborghini e Iva Zanicchi. Ma andiamo a vedere insieme chi non è stato riconosciuto da una fetta di pubblico.





Le pagine social de ‘L’Isola dei Famosi’ hanno dunque annunciato: “Ci sono quelli e quelle a cui fa battere ancora il cuore…e ci sono quelli che ovviamente mentono! Nicolas Vaporidis è ufficialmente un naufrago dell’Isola dei Famosi, pronto a sbarcare in Honduras!”. L’ufficialità dell’attore originario di Roma ha fatto impazzire di gioia moltissime persone, ma altre si sono invece chieste: “Ma chi è?”, non ricordandosi della straordinaria interpretazione del personaggio Luca Molinari in ‘Notte prima degli esami’.

In molti non hanno riconosciuto Nicolas Vaporidis anche perché ha perso ormai tutti i capelli e parecchi di loro se lo ricordavano quindi in modo diverso. Classe 1981, Vaporidis ha recitato nel film ‘L’agenza dei bugiardi’ nel 2019. Per quanto riguarda la vita privata, è stato fidanzato con Cristiana Capotondi e Ilaria Spada e nel 2012 si era unito in matrimonio con Giorgia Surina, dalla quale ha divorziato sei anni fa.