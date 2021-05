‘L’Isola dei Famosi’ si avvicina a piccoli passi verso la sua conclusione. Mancano ormai praticamente tre puntate e scopriremo il nome del vincitore dell’edizione condotta da Ilary Blasi. Al momento coloro che sono certi di essere in finalissima sono Andrea Cerioli e Ignazio Moser, con quest’ultimo che ha raggiunto il prezioso obiettivo nell’ultima puntata del 24 maggio. Intanto però stanno uscendo fuori delle notizie tutt’altro che rassicuranti sullo stato di salute dei naufraghi.

Molti concorrenti del reality show Mediaset hanno perso tantissimi chili e non sono mancati dei veri e propri malori, legati alla poca consumazione di cibo. Ad occhio nudo si sono potuti vedere dei corpi sempre più magri e il pubblico ha manifestato preoccupazione in più di una circostanza. Adesso a parlare è una persona molto competente, che ha decisamente lanciato un allarme. Non sappiamo se alla luce di queste parole saranno assunti dei provvedimenti dalla produzione della trasmissione di Canale 5.

Ad esempio Gilles Rocca ha perso la bellezza di ventuno chili, mentre altri concorrenti ne hanno perduti circa quindici. Il settimanale ‘Nuovo Tv’ è andato a fondo su questa vicenda e ha voluto intervistare un noto nutrizionista, che non ha potuto fare altro che soffermarsi sulla gravità della situazione. Non si tratterebbe dunque di un problema di poco conto, stando alle parole del medico. Andiamo a vedere insieme quali sono state le sue considerazioni ufficiali.





Il nutrizionista Nicola Sorrentino ha affermato: “Questa situazione è pericolosa. In questo modo si rischia l’anoressia”. Dunque, l’eccessivo dimagrimento da parte dei concorrenti de ‘L’Isola dei Famosi’ non sarebbe solo una questione puramente estetica o di un disagio momentaneo. Il rischio è che alcuni di loro possano essere colpiti da questa brutta malattia. Alla luce di queste parole, sarà aumentata la razione di cibo? Non resta che aspettare le prossime puntate del programma per capirne di più.

Nelle scorse ore ha parlato invece un ex naufrago de ‘L’Isola dei Famosi’, Akash Kumar, il quale ha spiegato perché non è più presente in studio: “Mi hanno scritto che mi vorrebbero in studio, ma non fa più per me. Mancano ormai tre puntate alla fine. o non ho più tempo per il trash. Ho affermato di essere stato io a portare dei punti di share a questa trasmissione e quindi questo mio modo di fare non è piaciuto. E poi i soldi non mi interessano”.