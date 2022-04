“Senza pal**”. Isola dei Famosi, Vladimir Luxuria umilia il naufrago: si è accorta di tutto

Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi è andato in onda un nuovo confronto tra Jeremias Rodriguez e Nicolas Vaporidis. L’attore romano, che si è salvato al televoto (eliminata della puntata Floriana Secondi) ha cercato la via della riconciliazione con Jeremias. “Non sto facendo una battaglia con Jeremias e Gustavo Rodriguez. Non ci siamo trovati. Con Gustavo in questi giorni però sono stato bene, gli ho riconosciuto il fair play di aver tifato per me, di essersi preoccupato per me quando sbarellavo. Aveva un’energia positiva, è un signore”.



Poi ha aggiunto: “Io non ce l’ho con Jeremias, né coi Rodriguez. Non è una guerra, semplicemente non ci siamo trovati qui sull’Isola dei Famosi. Capita. Sì, lui minaccia e provoca, ma sempre in un contesto di gioco, non è che in mezzo alla strada minaccia con un machete. Certo, nel gioco provoca e minaccia. Però Jeremias non è stupido, è molto intelligente. Se vuoi bere una birra con me fuori da qua, io non ho nessun problema”.





Vladimir Luxuria, botta e risposta con Jeremias Rodriguez



La reazione di Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi non è stata delle migliori. “Tu non parlare di me perché non mi conosci, non parlare del mio passato che non lo conosci. Comunque sei il numero uno”. “Questa conversazione è inutile. Ho vissuto 40 anni senza di te, ne vivo altri 100” ha chiosato Vaporidis, innescando un boato nello studio dell’Isola dei Famosi che ha apprezzato il suo intervento.



Contro Jeremias Rodriguez si è scagliato anche Vladimir Luxuria, l’opinionista dell’Isola dei Famosi mai tenera con il fratello di Belen. Lo ha fatto quando Jeremias ha rivelato che in molti sull’isola parlano male di Nicolas Vaporidis. “Scusa Jeremias a te dà fastidio che chi ha parlato male di Nicolas non l’ha detto. Adesso a noi ci dà fastidio che tu accusi senza dire chi lo ha detto. Se hai le pa..e fai i nomi Jeremias. Tira fuori le pa..e, in senso metaforico ovviamente”.



Come detto non è la prima volta che Vladimir Luxuria si rivolge stizzita verso l’argentino. Quest’ultimo si difende: “Non ho accusato nessuno. Non sono il messaggero. Ognuno sa ciò che ha detto”. Edoardo Tavassi appoggia l’opinionista dell’Isola dei Famosi: “Tira fuori le pa..e, tira fuori i nomi”.

