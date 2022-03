Floriana Secondi ancora grande protagonista all’Isola dei Famosi, la verace romana non le ha mandate a dire. Nel mirino la modella Estefania Bernal che nel reality fa coppia con Nicolas Vaporidis. Nicolas che nei giorni scorsi era stato pesantemente attaccato da Floriana. L’ex GF Vip aveva infatti accusato l’attore di essere stato privilegiato dalla produzione de l’Isola dei Famosi a causa della sua immunità. “Io non ho perso la prova, perché devo stare legata così? Perché tu eri immune il primo giorno e a me mi hanno devastata appena sono arrivata? Tu sei privilegiato secondo me, non è giusto che sei immune”.



“Gli immuni possono votare gli altri ma non possono essere votati, questa cosa non mi piace per niente. Io ti vedo un privilegiato a te qua, fidate. Tu sei un privilegiato e noi disagiati”. Secca era arriva la risposta del concorrente dell’Isola dei Famosi. “Ma che vuoi da me? Mica l’ho fatta io la regola, ma che vuoi. Vabbè fai il tuo show, primo piano su Floriana. È pazza, sta veramente fuori di testa sta donna, è vittima di se stessa, ce l’hanno tutti con lei, la protagonista è lei. Lei è un’esaltata, sta a duemila, non ci si può parlare”.







Se pensate sia finita qui no, perché all’Isola dei famosi Floriana ha fatto scoppiare un vero caso. A farne le spese è stata Estefania. Durante un fuorionda Floriana ha criticato in generale tutti i naufraghi, ammettendo di sapere che le parlano alle spalle. “La cosa che volevo di più era fare questa isola. Ho visto fin dall’inizio le difficoltà, ma soprattutto non mi piacciono i voltagabbana. Mi sono trovata in un gruppo sbagliato. Devo essere sincera”.



Poi ha continuato: “Mi sono trovata veramente a disagio riguardo ad alcune cose con gente veramente falsa. Mi dispiace. Potete credere alla mia parola o no. Io mi sono trovata veramente male in questo gruppo. E parlo anche di te, cara Estefania. Perché sei falsa come i soldi del Monopoli. Sei falsa pure te. Basta, grazie. Ti ho pure elogiata”. Il fuoco all’Isola dei Famosi non si è poi spento.



“Tu non lasci parlare, Floriana. Non puoi arrabbiarti con tutti! Tu non lasci parlare. Stai zitta un attimo che parla lui e poi parli di nuovo. Io parlo quando voglio”, ha attaccato Estefania. Dal canto suo, Floriana ha tirato in ballo Nicolas Vaporidis: “Da, qui sull’Isola dei Famosi, quando ti hanno messo in coppia con certe persone… Quando si va con lo zoppo si impara a zoppicare. Questa è la verità”. Gli animi si sono poi scaldati tanto che la regia ha preferito staccare.

“Ma è un cellulare quello?”. Isola dei Famosi, scoppia la bomba in diretta: volano accuse tra i naufraghi