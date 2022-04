All’Isola dei Famosi Jeremias Rodriguez non perde il modo di far parlare di sé. Nei giorni scorsi era stato al centro di un duro faccia a faccia con Nicolas Vaporidis. L’attore romano, chiamato al centro della scena da Ilary Blasi per un confronto con il fratello di Belen, aveva spiegato: “Io non ce l’ho con Jeremias, né coi Rodriguez. Non è una guerra, semplicemente non ci siamo trovati qui sull’Isola dei Famosi. Capita. Sì, lui minaccia e provoca, ma sempre in un contesto di gioco, non è che in mezzo alla strada minaccia con un machete”



“Certo, nel gioco provoca e minaccia. Però Jeremias non è stupido, è molto intelligente. Se vuoi bere una birra con me fuori da qua, io non ho nessun problema”. Parole concilianti quella del naufrago dell’Isola dei Famosi che però ha trovato porta chiusa. “Tu non parlare di me perché non mi conosci, non parlare del mio passato che non lo conosci. Comunque sei il numero uno”. “Questa conversazione è inutile. Ho vissuto 40 anni senza di te, ne vivo altri 100” ha chiosato Vaporidis.





Isola dei Famosi, novità in arrivo per Jeremias Rodriguez



Sull’Isola dei Famosi Jeremias non si è davvero mai ambientato. “Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro, mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa. Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono”.



“Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”. E ancora: “Non rimpiango le mie esperienze televisive, mi sono divertito, ma mi ci sono trovato per puro caso. Non mi piace stare al centro dell’attenzione, tutto si può dire di me tranne che sia un morto di fama. Quindi preferisco dedicarmi a cose più concrete”. La sua permanenza all’Isola dei Famosi per ora non è a rischio ma altri progetti bussano alla porta.



Un’indiscrezione lanciata da Oggi fa ben sperare per i fan del Rodriguez. “È giovane, è bello, è il fratello di una nota showgirl. Al termine del suo attuale impegno professionale ha progetti importanti con la sua dolce metà, fiori d’arancio e un bebè”. Insomma dopo l’Isola dei Famosi il prossimo impegno di Jeremias potrebbe esser fare il papà.

