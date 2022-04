Non c’è pace per Jeremias Rodriguez all’Isola dei Famosi. Il fratello di Belen continua a tenere banco. Nella giornata di ieri ha avuto una nuova feroce discussione con Nicolas Vaporidis, con il quale il rapporto è ormai incrinato. “È una persona aggressiva, lo ha dimostrato anche nei giorni successivi… Tra l’altro è vendicativo, litigioso e cerca pretesti per discutere in ogni occasione. Questo è occhio per occhio dente per dente nel 2022″, ha attaccato l’attore romano. Che non si è fermato qui, rincarando la dose davanti agli altri naufraghi.



“Ti dice perdono ma non dimentico e alla prima occasione ti punisce. Con me non so quale sia il suo problema, io oggi di questo uomo qui, che inizialmente trovavo anche intelligente, ho chiuso i rapporti. Il problema è ciò che è nato nei giorni successivi. È uno attaccabrighe, cerca continuamente il pretesto per litigare con tutti, particolarmente con me. Facciamo questo, io ho smesso di parlarci e ognuno al suo posto”. E non è finita qui, perché sull’Isola dei Famosi Jeremias è stato attaccato anche da Edoardo Tavassi.







Il fratello di Guendalina, che con lei divide l’avventura sull’Isola dei Famosi, ha usato parole pesanti. “Ho scoperto che il problema fosse che parlavo con Nicolas. Ha detto “chi è amico del mio nemico, è mio nemico”. Ma che abbiamo 12 anni? La cosa che mi dispiace è che con un amico ti confidi e gli ho detto che c’è stato un periodo in cui ero in difficoltà economiche e ho chiesto aiuto a mia sorella, perché non avevo abbastanza soldi”.

Isola dei Famosi, a Mattino 5 tutti contro Jeremias Rodriguez



“Mi fidavo, ma lui davanti alle telecamere ha detto “a 40 anni ti fai campare da tua sorella”. Parole risuonate in tutta l’Isola dei Famosi e destinati a sollevare un polverone. E in tanti chiedono provvedimenti su Jeremias, insieme all’opportunità della sua avventura in Honduras. Stamani ne ha parlato, a Mattino 5, anche Andrea Franco Alajmo.



L’opinionista e ha subito dichiarato che il naufrago argentino è sempre stato un attaccabrighe. “Questa è la parte del carattere che sta cercando di mettere in un angolino, ma è venuta fuori di nuovo…E’ sempre stato così, anche fuori…Un attaccabrighe…Capisco che possa avere un problema relativo alla gestione della rabbia, però bisogna fare attenzione a bollare le persone…Ma dire certe cose è una cosa antipatica…”.

“Non sapete cosa ci è successo”. Isola dei Famosi, lacrime per Edoardo e Guendalina Tavassi