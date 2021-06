La finale dell’Isola dei Famosi è in arrivo. Manca ormai davvero pochissimo e questa sera, lunedì 7 giugno, Ilary Blasi decreterà il campione di questa edizione per tanti versi unica. Numerosi sono stati i contrattempi, le difficoltà, gli infortuni e gli abbandoni. Per non parlare dell’atmosfera non proprio felicissima relativamente ai dati di ascolto inizialmente poco entusiasmanti. Ma alla fine Ilary e la sua fidata spalla Massimiliano Rosolino, accompagnati da un tris inedito di opinionisti sono giunti al traguardo.

Da Tommaso Zorzi a Iva Zanicchi e Elettra Lamborghini, fermata in un primo momento dal Covid – ci mancava pure questa! – le discussioni non sono mancate. Discussioni e polemiche sul comportamento dei naufraghi, ovviamente. Ora però è arrivato il momento di tirare le somme. Chi vincerà tra Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Valentina Persia, Beatrice Marchetti, Awed e Matteo Diamante?

Secondo i bookmaker è Awed ad avere le maggiori chance di vittoria. Ma prima, però, l’influencer partenopeo dovrà vedersela al televoto con Matteo Diamante. E secondo diversi scommettitori potrebbero essere proprio quest’ultimo ad avere la meglio. Staremo a vedere. Intanto i preparativi per questa che sarà una finale diversa dalle altre, fremono. A differenza delle altre edizioni il vincitore sarà decretato in Honduras. Altri cambiamenti sono stati inoltre obbligati dalle disposizioni anti-Covid.





Comunque l’Isola dei Famosi 2021 avrà presto il suo campione. La tensione è tanta, anche per la conduttrice Ilary Blasi che di certo non è alle prime armi, tutt’altro. Ecco quindi che proprio la moglie di Francesco Totti ha fatto sapere un curioso retroscena. Qualcosa che è avvenuto poco prima della finale. Ilary ha ricevuto un bellissimo mazzo di fiori. Insieme a questo c’era anche un biglietto, scritto indovinate da chi…

In una story condivisa pochi minuti fa Ilary Blasi ha svelato di aver ricevuto un mazzo di fiori con un biglietto. “Ci siamo… ultimo tuffo Boss. Ricorda sempre una cosa, chi se ne fott”. Questo il simpatico messaggio scritto da Massimiliano Rosolino, che ha accompagnato fin dall’inizio Ilary Blasi in questa avventura giunta ormai al termine. Mentre l’ex nuotatore si tiene in forma correndo sulla spiaggia, i telespettatori non vedono l’ora di scoprire chi sarà il vincitore. Ormai ci siamo.