Incredibile colpo di scena all’Isola dei Famosi. Proprio quando tutto sembrava stabilito, con i naufraghi costretti a rinunciare a diversi ‘privilegi’ e tornare su Cayo Paloma, ecco la sorpresa. Sappiamo che sono sei i naufraghi rimasti in gara. Nella finale di venerdì 7 giugno Ilary Blasi incoronerà uno tra Ignazio Moser, Andrea Cerioli, Awed, Valentina Persia, Matteo Diamante e Beatrice Marchetti.

Prima dell’ultimo verdetto, però, i vip sono stati catapultati praticamente alle origini del reality. Quando non avevano nulla e hanno dovuto iniziare a conquistare tutto ciò che serviva per la sopravvivenza. Un’ultima, terribile prova che ha rischiato di far saltare i nervi ad un gruppo già obiettivamente stremato dalle fatiche e dalle tensioni delle ultime puntate. Come sicuramente saprete, infatti, alcuni vip hanno fatto sapere i loro stati d’animo a pochissimo dalla finale.

Tra Valentina Persia e Andrea Cerioli è rottura totale. “Mentre Valentina piange e ci sta male perché è finito un percorso che pensavo di fare abbracciati, a lui… Non vorrei neanche piangere, speravo in un’amicizia che continuasse anche fuori”. Queste le parole della comica che di ridere proprio non ha voglia. A quanto pare non ci sarà nessuna possibilità di recuperare il rapporto di amicizia. Per fortuna, però, che nel daytime di venerdì 4 giugno è arrivata una notizia davvero inaspettata per i naufraghi.





Una pergamena raccolta proprio da Valentina Persia ha rivelato il piano della produzione: “Cari naufraghi, l’Isola premia l’impegno e non soltanto il risultato. Per questo motivo vi siete conquistati il diritto ad avere nuovamente il fuoco. Vi arriverà un acciarino, fatene buon uso”. Grida di gioia ed esultanze da stadio si sono improvvisamente levate al cielo per la bellissima notizia che ha rinfrancato il gruppo. Awed in particolare è al settimo cielo.

Di sicuro non hanno visto l’impegno che ci ho messo io e che ci ha messo Andrea. Però, abbiamo il fuoco e questa sera si prepara veramente un buffet di riso”. “Sono quattro giorni che non mangiamo – dice un sorridente Ignazio Moser – sono quattro giorni che aspettiamo il fuoco: scoppia la felicità”. Sull’Isola si respira tutta un’altra atmosfera adesso. Tutto era nato da una sfida: se i naufraghi avessero pescato sei pesci avrebbero riavuto il fuoco: purtroppo non ci sono riusciti, ma la produzione dell’Isola ha voluto ugualmente premiarli.