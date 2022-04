Floriana Secondi sempre più protagonista di questa edizione dell’Isola dei Famosi. L’ex vincitrice del Grande Fratello è sbarcata in Honduras con una gran voglia di stupire e di riproporsi al centro della scena. E questi primi 21 giorni sull’Isola sono la dimostrazione del suo carattere, della voglia di non arrendersi, della sua determinazione. Ha iniziato questa avventura in coppia con Antonio Zequila, ma dopo aver perso un televoto era sul punto di abbandonare.

Quindi ha raggiunto l’altra Isola, quella popolata dai single dove è tornata sui suoi passi ed ha deciso di proseguire pungolata adeguatamente da Ilary Blasi. Alla fine Antonio Zequila è stato definitivamente eliminato e per lei è iniziata una nuova fase in Honduras. Ora fa coppia con Clemente Russo e non ha digerito la nomination di Carmen Di Pietro che l’ha mandata al televoto il suo esito si conoscerà nella puntata di lunedì 11 aprile.





Carmen Di Pietro ha vinto la prova leader e quindi è riuscita a sfuggire alla consueta vagonata di nomination. Nella puntata trasmessa giovedì 7 aprile, è spettato a lei nominare una coppia da mandare in nomination. La showgirl ha fatto il nome di Clemente Russo, che in un’occasione avrebbe sostenuto che le persone deboli non possano stare sull’Isola, presumibilmente con riferimento ai concorrenti più adulti come lei e Lory Del Santo. Clemente Russo fa coppia con Floriana Secondi e, di conseguenza, anche Floriana è andata dritta al televoto

Floriana non ha nascosto la sua delusione per la nomination e ha reagito a modo suo scagliandosi contro i naufraghi che reputa degli “infami”: “Gente a cui non darei neanche il cane da portare a spasso”. Estefania Bernal lo ha fatto sapere a Carmen Di Pietro: “Floriana se l’è presa, ma non se la deve prendere è un gioco. Prima o poi andremo tutti in nomination. Se a te non è piaciuto un commento di Clemente, ci sta fare la nomination”. Carmen Di Pietro, allora, le ha spiegato: “Se Clemente sta in coppia con Floriana, non è colpa mia. Io non ho niente contro di lei. Bisogna accettare le regole del gioco”. Intanto Floriana si è sfogata: “In questi quattro giorni mi metto a prendere il sole, ve lo posso giurare. Io in mezzo agli infami non ci voglio stare, voglio andare a casa. Non vedo l’ora. Tanto io ho da fare. La pubblicità che mi sono fatta, mi basta”.

Quindi è intervenuta Estefania Bernal che ha provato a placarla, assicurandole che la nomination di Carmen non fosse contro di lei, ma indirizzata a Clemente. La risposta di Floriana è stata secca: “Non ti devi mettere in mezzo, ti devi fare gli affari tuoi. Vai, per favore. Fammi la cortesia. Stai facendo pure tu la populista, poi mi stai antipatica pure te. Populista significa che fai i discorsi di convenienza che piacciono a tutti. Vai. Non ti ho chiesto niente, puoi andare grazie”. Poi è stato Edoardo Tavassi a cercare di calmare Floriana e le ha consigliato: “Conta fino a dieci. Sei impulsiva”. Ma Floriana ha tagliato corto: “Credimi amico mio, voglio andare a casa, voglio vedere mio figlio. Ora sto qua quattro giorni a farmi mangiare dai mosquitos e a sentire gente a cui non darei neanche il cane da portare a spasso”.

“Fatti i cavoli tuoi”. Isola dei Famosi, furia Floriana Secondi: zittisce la naufraga e inveisce contro tutti