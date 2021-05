“Accadrà lunedì 31 maggio”. Isola dei Famosi, la conferma a pochi giorni dal gran finale

Isola dei Famosi 2021, le novità non finiscono. Dopo la ‘rivoluzione’ annunciata negli scorsi giorni, per il noto reality show più chiacchierato degli ultimi anni. Tolto qualche piccolo incidente di percorso, le avventure dei naufraghi non hanno fatto altro che attenersi alle aspettative: tra colpi di scena e ‘turbolenze’ umorali, con Ilary Blasi alla guida del timone, il successo era più che prevedibile.

Difficoltà che in un primo momento sembravano essere insormontabili a causa della pandemia, non hanno di certo frenato l’esperienza sull’Isola più gettonata. E se manca poco tempo per scoprire il nome del vincitore, la tensione raggiunge le stelle con le ultime rivelazioni diffuse dal settimanale Oggi. Una rivoluzione poco prima della fine del programma, che in molti hanno già avuto modo di scoprire. Ma i cambiamenti non si fermano.

La notizia di prolungare il contratto con Banijay, la casa che produce l’Isola dei Famosi, per altre due edizioni, ha reso i fan del programma più che felici. E a quanto pare cambieranno molte cose, tranne una: “Al comando ci sarà sempre Ilary Blasi” le parole del giornalista Alberto Dandolo di Oggi. Ma se le novità sembrano essere ancora poche, tenetevi forte, perché l’avventura continua.





Quasi prossimi al tanto atteso verdetto finale, quello che verrà decretato il 7 Giugno. La finale non è troppo lontana eppure i colpi di scena restano in agguato dietro l’angolo. Tra i papabili nomi dei vincitori, dal 31 Maggio in poi un’altra sorpresa annunciata sui social. Chi verrà eliminato tra Matteo Diamante ed Isolde Kostner? Il pubblico avrà modo di scoprirlo.

E se non siete ancora sazi di rivelazioni, ebbene, pronta la notizia di un inaspettato ingresso in studio, ovvero quello di Emanuela Tittocchia, pronta a fare sognare ancora una volta il pubblico dopo il periodo trascorso in quarantena. E siamo certi che sarà un vero spettacolo, sotto ogni punto di vista.