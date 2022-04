L’Isola dei Famosi ha già un suo leader e punto di riferimento. Come è accaduto al GF Vip con Alex Belli, in Honduras sta emergendo la figura di Jeremias Rodriguez. La sua personalità ed i suoi modi di fare possono non piacere ma, più degli altri, sta attirando le attenzioni del pubblico. Come, allo stesso modo, sta causando liti profonde con gli altri naufraghi. Soprattutto con Nicolas Vaporidis e Edoardo Tavassi la situazione sembra irrecuperabile dopo la puntata di ieri sera che ha visto, tra l’altro, andare in nomination il padre Gustavo.



Nella puntata di ieri dell’Isola dei Famosi, si diceva, c’era stato un pesante a faccia a faccia tra Edoardo e Jeremias con il primo che aveva accusato: “Ci sono rimasto male, perché quando sono arrivato all’Isola lui è stato il primo che ho abbracciato. Pensavo di aver trovato un potenziale amico. Poi è cambiato dal giorno alla notte, ma non mi ha detto perché”. “Chi è amico del mio nemico, è mio nemico”, si è difeso Jeremias, incontrando la risposta di Edoardo.





Isola dei Famosi, Cecilia Rodriguez difende il fratello Jeremias



Nei giorni scorsi Jeremias aveva avuto un confronto anche con la produzione tanto da spingere Alvin, inviato dell’Isola dei Famosi, ad intervenire: “Decido io ragazzi se gentilmente non vi scoccia quali sono le regole di questo gioco. Jeremias scuote sempre la testa perché c’è sempre qualcosa contro di te apparentemente, come è possibile? Diciamo che Jeremias sempre in disaccordo perché secondo lui c’ è sempre qualcosa contro la sua coppia”.



Insomma, Jeremias appare sempre più isolato ma forse c’è un perché. A svelarlo è la sorella Cecilia. “Quando tu sei là dentro non sai niente di ciò che c’è fuori. Non sai cosa piace al pubblico, lo capisci quando vai in nomination. La verità è che tutti i concorrenti cercano di buttare quelli più forti fuori. Perché poi quando vai in nomination con qualcuno vai con uno più debole, con qualcuno meno conosciuto o non con un cognome come Rodriguez”.



E ancora: “Io penso che mio fratello sia una persona diversa da tutti. Penso che tante volte stare alle regole degli altri o di questo mondo che passatemi il termine fa ca..re, sia molto complicato. Però chi lo conosce sa che Jeremias è impulsivo, troppo sì”. Insomma, secondo Cecilia tutte queste liti all’Isola dei Famosi sarebbero causate dalla strategia degli altri per eliminare Jeremias.

“Cogl***, stai zitto!”. Isola dei Famosi, Jeramias Rodriguez fuori controllo: rissa col naufrago