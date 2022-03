Terzo appuntamento con l’Isola dei famosi 2022, il reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e Nicola Savino opinionisti. Antonio Zequila e Floriana Secondi sono stati sconfitti al televoto da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni con uno schiacciante 76% e prima di uscire danno il bacio di Giuda – che vale un punto nelle nomination – a Jeremias Rodriguez.

Floriana Secondi e Antonio Zequila vanno a Playa Sgamada per giocare da singoli ma l’ex gieffina ha un momento di sconforto e in diretta spiega a Ilary Blasi di voler lasciare il reality show per rientrare in Italia. La conduttrice, l’opinionista Vladimir Luxuria e l’amica del cuore provano a convincerla.





Isola dei Famosi 2022, lo scherzo di Nicola Savino a Carmen Di Pietro

Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro Iannoni sono stati la coppia più votata dal gruppo. I due andranno in sfida con Clemente Russo e Laura Maddaloni nominati dai leader della puntata: Estefania Bernal e Nicolas Vaporidis. Durante la puntata si è parlato anche del rapporto tra Carmen Di Pietro e Alessandro, che ha iniziato a ‘ribellarsi’ alla madre.

Durante il collegamento con lo studio, Carmen Di Pietro è stata vittima di uno scherzo organizzato da Ilary Blasi e Nicola Savino, abile imitatore di Cristiano Malgioglio, grande amico della naufraga. Savino ha parlato con Carmen imitandolo alla perfezione e facendo cadere la naufraga nella trappola.

Il video dello scherzo ha fatto il giro di Twitter e anche i telespettatori sono rimasti impressionati dalla perfetta imitazione di Nicola Savino. “Nicola Savino è Malgioglio più di Malgioglio stesso IMPRESSIONANTE”, “Chiudete gli occhi e al posto di Nicola Savino sentirete Malgioglio”, “Sto piangendo, lei ci ha creduto davvero”. (VIDEO)

“Tu non sei un uomo”. Caos e insulti all’Isola dei Famosi: rissa sfiorata tra i due naufraghi