Un addio precoce quello di Brando Giorgi all’Isola dei Famosi. Uno dei tanti in un’edizione funestata dagli incidenti. Brando Giorgi, per molti uno dei favoriti alla vittoria finale, era stato costretto a mollare l’Honduras dopo un incidente all’occhio. Era stato lui a spiegare i dettagli poche settimane fa a Domenica Live, il salotto pomeridiano di Barbara D’Urso.



“Improvvisamente non vedevo più dall’occhio destro, avevo solo una fessura di luce dall’alto. Mi si è distaccata la retina in tre punti, nel giro di 48 ore mi sono ritrovato dal monolocale in Honduras al lettino della clinica. L’operazione è durata un’ora e mezza”. Poi aveva aggiunto: “Ho rischiato grosso. Se non si fosse intervenuti per tempo sarebbe stato più complesso fare l’operazione e avrei rischiato di perdere la vista dall’occhio destro”. Dal suo ritorno in Italia all’urgente operazione: Brando Giorgi ha vissuto sicuramente un momento molto delicato e ancora oggi le cautele non sono mai troppe.



“Devo stare steso per questi due giorni, poi ne avrò ancora per parecchi giorni”. Per Brando Giorgi sembrava tempo di riprendere in mano la situazione con gradualità, anche grazie al supporto della moglie Daniela e all’affetto dei fan: “E’ stato bellissimo tornare in studio e sentire il calore delle persone. Grazie per tutto il supporto che mi state dando”.







Sembrava perché oggi Brando Giorgi è tornata parlare. L’ex naufrago ha rotto il silenzio lasciandosi andare a uno sfogo, in un video condiviso tra le stories del proprio profilo Instagram affermando: “Mi sono rotto”. L’attore è stato infatti sottoposto a un nuovo controllo. “Il dottore mi ha detto che devo portare pazienza. Ho ancora il liquido dell’occhio sporco e questo non mi permette di vedere bene. Aspettiamo”.





Poi lo sfogo: “Incrociamo le dita per il controllo. Non ce la faccio più”. Al suo fianco sempre la moglie Daniela, sposata con rito civile nel 2013 e con rito religioso nel 2018 presso la Chiesa di San Bernando da Chiaravalle a Roma. In precedenza Brando Giorgi era stato legato per quasi 10 anni alla cantante Mietta.