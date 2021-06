L’Isola dei famosi sta per finire e i naufraghi si concedono qualche piccolo, sexy svago. Tranquilli, nulla che non si possa dire, vedere o raccontare. Tuttavia la fine del gioco comincia a respirarsi e l’aria questi ultimi giorni è stata un po’ più distensiva. Tra pochi giorni, infatti, l’Isola dei Famosi finirà e sapremo quale naufrago avrà avuto la meglio sugli altri. Nel frattempo i concorrenti si distraggono come possono.

La meravigliosa Beatrice Marchetti, per esempio, ha deciso di sfidare il suo compagno di avventura Roberto Ciufoli proponendogli un gioco, il “rubabandiera”. In particolare, la modella ha chiesto al comico di mettersi alla prova per “allenare i riflessi”. La regola del gioco era solo una: chi perdeva avrebbe dovuto pagare pegno e fare il bagno nudo nell’oceano. Il naufrago non si è tirato indietro, accettando di buon grado la sfida. Alla fine, però, nessuno dei due isolani ha perso le prove e perciò hanno deciso di gettarsi in mare entrambi senza il costume.

Beatrice e Roberto hanno provato così a ingannare il tempo a Cayo Paloma a poche ore dalla semifinale. Tra la modella e il comico, tra l’altro, è nato negli ultimi giorni un bellissimo e inaspettato rapporto di amicizia. “Siamo agli sgoccioli, quale miglior pretesto per liberarsi da tutto e lasciarsi andare a un semplice bagno nudi ai Caraibi?”, ha detto la Marchetti prima di gettarsi in acqua insieme a Ciufoli.





Quest’ultimo però, poco dopo, però verrà eliminato definitivamente da “L’Isola dei Famosi”. L’attore, tra gli abitanti “storici” della seconda isola, ha perso la sfida a tre al televoto con Beatrice Marchetti e la new entry Isolde Kostner. Grande delusione per Roberto Ciufoli e la sua amica Beatrice.

Isolde, uscita sconfitta al televoto settimanale dall’ex protagonista de “La Pupa e il Secchione” e Matteo Diamante, è risultata un po’ dubbiosa sul da farsi, ma alla fine ha scelto di rimanere in gioco, dopo essere stata esortata dal pubblico in studio. “Grazie per l’offerta che mi fate, mi avete convinta, rimango!”, ha deciso l’ex campionessa di sci, che nella nomination a tre è risultata la preferita dal pubblico con il 46% dei voti.