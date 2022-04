Settima puntata dell’Isola dei Famosi e tante emozioni durante il reality condotto da Ilary Blasi con Nicola Savino e Vladimir Luxuria come opinionisti. Quello che era stato preannunciato si è verificato: le coppie sono state scoppiate e di conseguenza ognuno dei naufraghi gioca per conto proprio. I concorrenti vengono divisi in due squadre: da una parte i “Tiburon” (Alessandro, Blind, Jeremias Rogriguez, Edoardo Tavassi, Ilona Staller, Estefania Bernal e Roger Balduino, come unico concorrente, e Licia Nunez, nuova naufraga); dall’altra i “Cucaracha” (Guendalina Tavassi, Carmen Di Pietro, Gustavo Rodriguez, Nicolas Vaporidis, Nick Luciani, Laura Maddaloni, Jovana Djordjevic e Marco Senise, nuovo naufrago).

I toni si accendono quando si parla di Floriana. L’ex gieffina non ha digerito l’ultima nomination e lo ha fatto notare. “Sono rimasta molto ferita dalla nomination ricevuta da Carmen e Alessandro – ha spiegato nei giorni successivi -. Sto cercando di gestire la rabbia repressa che ho, non pensavo di riaprire delle vecchie ferite”. Parlando poi con Ilary, Floriana Secondi spiega di non essersi arrabbiata per le nomination, ma con “un sistema a cui ancora non mi abituo”. In sintesi, accusa la produzione del programma di montare le clip in modo errato.





Poi arriva l’esito del televoto. Ad avere la peggio è la coppia formata da Floriana e Clemente Russo che viene battuta da Nicolas Vaporidis e Ilona Staller. I primi due devono abbandonare la Palapa e raggiungere Playa Sgamada. Il “bacio di Giuda”, che vale un punto nelle prossime nomination, è per Estefania e Roger.

C’è spazio anche per una battuta in studio. Si parla delle coppie che vengono scoppiate e allora interviene Nicola Savino che fa una battuta spiritosa a Vladimir Luxuria. “Siamo come la cozza e lo scoglio. Io sarei lo scoglio…” e allora lei lo ha rincorso per lo studio alzando la borsetta al fine di lanciargliela contro. Lui è scappato, correndo attorno alla conduttrice, con il sorriso stampato in volto. È il segnale che tra i due c’è grande intesa soprattutto lavorativa e chi tratta di due opinionisti che vanno d’accordo.

Infine in Honduras sbarcano due nuovi concorrenti. Si tratta di Licia Nunez e Marco Senise. “Non credo vengano in pace”, dice la conduttrice Ilary Blasi. Licia entra a far parte della tribù dei Tiburon, mentre Marco Senise in quella della Cucaracha. Marco Senise, 58 anni, è noto per essere stato nel cast di Forum dal 1998 al 2013, mentre Licia Nunez, 44 anni, è nota per i suoi ruoli nella soap opera Vivere e ne Le tre rose di Eva. Non è la prima volta che l’attrice prende parte a un reality show: la sua ultima partecipazione risale al 2020, quando è stata una concorrente della quarta edizione del Grande Fratello Vip.

