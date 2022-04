Nella sesta diretta dell’Isola dei Famosi 2022 non sono mancati gli scontri. E tra i primi quello che ha visto protagonista anche Vladimir Luxuria dallo studio che si è scagliata contro una coppia di naufraghi. Dapprima Ilary Blasi ha mostrato la clip in cui i Rodriguez, Gustavo e Jeremias, attaccavano Ilona Staller.

In particolare nel video mandato in onda nella nuova puntata dell’Isola dei Famosi 2022 si sente il papà di Belen Rodriguez dire a Ilona di non volerle più dare da mangiare perché inutile al gruppo e in generale accusarla non fare niente. A quel punto la naufraga, davanti alle continue critiche, è crollata in lacrime.





Vladimir Luxuria furiosa con i Rodriguez

“Questa è pura cattiveria – ha detto Ilona Staller – Non mi piace quello che dicono. Cosa dovrei fare? Disboscare questo posto? (Gustavo, ndr) mi ha anche detto che se cucinerà, non mi darà da mangiare. Rendetevi conto di come siamo messi su quest’isola”. Quindi nella diretta dell’Isola dei Famosi 2022 è stato concesso ampio spazio alla lite tra Jeremias e Gustavo Rodriguez e Ilona Staller.

Ma dopo aver visto la clip con le accuse a Ilona Staller, Valdimir Luxuria non ci ha visto più. E dallo studio si è scagliata contro i Rodriguez: “Gustavo se tu pensi che solo chi fa qualcosa o pesca ha il diritto di mangiare, non hai capito nulla dello spirito dell’Isola. Non hai capito nulla dello spirito comunitario”, ha detto all’Isola dei Famosi 2022. Poi si è rivolta a Jeremias: “Devi chiedere scusa a Ilona, vi dovete vergognare trattare così una persona! Hai messo in mezzo il figlio”, ha tuonato l’opinionista.

Ma il fratello di Belen ha negato tutto: “I problemi con Ilona sono iniziati dopo la nomination, Ilona ha insultato me e questa parte non l’avete messa, io non ho mai parlato del figlio nemmeno lo conosco. Non mi va bene che non fanno vedere che mi ha insultato. Vorrei che Ilona dicesse la verità”. “Sono rimasta male, loro non lo sanno ma io non mi butto davanti la telecamera come fanno loro. Io con Roger ho pescato il pesce e portato il cactus, ma non glien’è fregato niente. Io non vado sulle rocce pericolose”, ha chiuso Ilona all’Isola dei Famosi 2022.

