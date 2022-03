Isola dei Famosi, attesa per il programma condotto da Ilary Blasi. Non sarebbe l’unico show a prendere le dovute misure di sicurezza. In seguito al caso di positività al Covid di Alvin, inviato in Honduras, la sua partenza resta al momento in sospeso in vista di una sua negativizzazione. E se dovesse non accadere per tempo, come soluzione di emergenza, si fa largo già un altro nome al suo posto.

Un momento certamente difficile con un debutto previsto per lunedì prossimo 20 marzo in prima serata sempre su Canale 5. La notizia della positività di Alvin avrebbe portato inevitabilemnte gli autori del programma a trovare il nome che potrebbe sostituire l’inviato in attesa di un risultato negativo del tampone. E la scelta pare essere caduta sul nome di Vladimir Luxuria.

Non sarebbe la prima volta per lei. Infatti anche durante l’ultima edizione dell’Isola dei Famosi, con alla guida del timone Nicola Savino, Vladimir Luxuria si è lasciata apprezzare dal pubblico nelle stesse vesti che dovrebbe vestire al posto di Alvin. Ma le ultime indiscrezioni sul programma non si fermano a questo.





Infatti voci di corridoio lascerebbero pensare che la situazione resta in sospeso anche per una naufraga. Stiamo parlando di Ilona Staller che sembra essere risultata positiva al Covid 19. In attesa di comprendere come evolverà la situazione, Ilary Blasi avrebbe rilasciato alcune interessanti anticipazioni sul programma su Tv Sorrisi e Canzoni.

“Le coppie sono dette pezzi di cuore perché ogni concorrente parte con una persona cara: un amico, un parente un fidanzato… in questa fase cerchiamo di non far incontrare i gruppi per giocare un po’ sull’effetto sorpresa”, afferma la conduttrice: “Le coppie giocano come concorrente unico. Dovranno dividersi tutto ma non è detto che a un certo punto non vengano scoppiati”.