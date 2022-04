‘L’Isola dei Famosi’ ha visto un nuovo atto in diretta nella serata di lunedì 4 aprile. E in queste ore in tanti hanno voluto sottolineare qualcosa che hanno notato, durante l’appuntamento con Ilary Blasi. I protagonisti di questa situazione sono Lory Del Santo e il suo compagno Marco Cucolo, che sarebbero stati favoriti. Il pubblico non ha perdonato un gesto che si è verificato e che avrebbe influenzato il giudizio. Non sappiamo se ci saranno comunicati per spiegare quanto accaduto.

Oltre all’episodio riguardante Lory Del Santo e Marco Cucolo, in puntata sono arrivate anche le scuse di Nicolas Vaporidis a Vladimir Luxuria: “Ilary, mi concedi un momento? Vorrei dire una cosa a Vlady se posso. Per quello che è successo l’altra volta, mi vorrei tanto scusare perché presi dalla diretta e dalla confusione io sento anche male. Mi scuso se ti ho mancata di rispetto e non era assolutamente mia intenzione. Ti chiedo davvero scusa. Tu sei una delle massime esponenti italiane per quanto riguarda l’identità di genere”.





Accusa a Lory Del Santo e Marco Cucolo all’Isola dei Famosi: “Aiutati dalla regia”

Stando agli attentissimi telespettatori, che sono in grado di osservare tutto con grande concentrazione, l’episodio di Lory Del Santo e Marco Cucolo sarebbe avvenuto mentre doveva essere presa una decisione su chi si sarebbe dovuto salvare. Ricordiamo che oltre a loro due, a rischio c’erano Jeremias e Gustavo Rodriguez e l’altra coppia composta da Roberta Morise e Blind. Proprio questi ultimi due hanno perso e sono stati costretti ad accettare il loro trasferimento a Playa Sgamada.

Prima che si materializzasse l’eliminazione di Roberta Morise e Blind, con on conseguente salvataggio appunto di Lory Del Santo e Marco Cucolo, alcuni utenti hanno affermato: “Lory Del Santo e Marco Cucolo sono stati aiutati dalla regia”. E il sito ‘Blasting News’ ha spiegato meglio l’accaduto, infatti gli autori de ‘L’Isola dei Famosi’ hanno mostrato prima della decisione finale un filmato in cui erano presenti le accuse contro Lory da parte degli altri naufraghi. Ma si sarebbe trattato solo di una coincidenza.

Clemente Russo e Laura Maddaloni hanno invece raccontato il loro dramma: “Per noi è stato un percorso molto duro, le gemelline sono nate di sei mesi, una delle due bambine pesava circa 900 grammi. La più piccolina è stata sette mesi in terapia intensiva, un percorso che nessuna mamma dovrebbe fare e nessuna mamma dovrebbe vedere quello che ho visto io. Se esci da una cosa così forte, dopo restano veramente pochissime cose che possono spaventarti”.

“Momenti devastanti”. All’Isola dei Famosi il dramma di Clemente Russo e Laura Maddaloni