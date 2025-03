Isola dei Famosi 2025, una nuova stella della tv è pronta sbarcare in Honduras: attrice di successo, è stata tempo fa una delle protagoniste del Grande Fratello Vip. La notizia non è ancora ufficiale ma pare che l’annuncio arriverà a breve. Prima di questa notizia, le ultime indiscrezioni hanno riguardato Simona Ventura, che secondo TvBlog potrebbe diventare opinionista unica.

>>“Torna davvero”. Isola dei Famosi 2025, clamoroso ritorno nel ruolo di opinionista unica

Alla conduzione, salvo clamorosi dietrofront, ci dovrebbe essere Veronica Gentili. E si è parlato anche di Pierpaolo Pretelli come possibile inviato. Nelle ore scorse si è parlato anche di una coppia ex GF, gli indizi sembrano portare tutti su Oriana e Daniele. Ma non è tutto qui.





Isola dei Famosi 2025, Nicole Murgia tra i possibili concorrenti

Dal GF potrebbe arrivare anche Nicole Murgia. Si legge su X: “Ma quindi ci sarà la Murgia all’isola dei famosi. Allora sarà o con Antonino oppure con il suo ex Andrea Maestrelli Hanno detto che una vecchia ship del grande fratello si sarebbe riunita #grandefratello”. Il pubblico è già in fibrillazione, per chi non la conoscesse, Nicole Murgia è volto arci noto della tv.

Ha fatto il suo debutto come attrice bambina con il ruolo di Lalla nella seconda stagione della serie Don Matteo. L’anno successivo, nel 2002, ha recitato nel film Nemmeno in un sogno, diretto da Gianluca Greco. Nel 2003 ha ricoperto il ruolo di Stella Attico nella miniserie Doppio agguato e quello di Laura nel film Ricordati di me, diretto da Gabriele Muccino. Nello stesso anno ha preso parte al cast della quarta stagione della serie Distretto di Polizia, nel ruolo di Cristina.

Nel 2011 ha ricoperto il ruolo di Carlotta nel film Una cella in due, diretto da Nicola Barnaba. Nello stesso anno ha recitato nell’episodio Trick Or Tuber$ – Part II della web serie Youtuber$. Nel 2013 ha ricevuto in Campidoglio l’Oscar dei giovani. Nel 2022 ha interpretato il ruolo di Luna nella commedia televisiva Din Don – Bianco Natale, diretto da Paolo Geremei, dove ha recitato insieme a Enzo Salvi e Maurizio Mattioli.

Dal dicembre 2022 al marzo 2023 ha fatto parte come concorrente della settima edizione del Grande Fratello VIP, in onda su Canale 5 con la conduzione di Alfonso Signorini