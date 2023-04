Isola dei Famosi 2023, arriva il cambiamento. Il realtity show di Ilary Blasi ha aperto le sue danze e i colpi di scena non sono di certo mancati fin dalle prime battute. Nelle ultime ore ad attirare l’attenzione del pubblico è stata senza alcun dubbio l’ex suor Cristina. Come ormai è noto da circa un anno Cristina Scuccia ha tolto il velo e cambiato completamente vita e oggi è una delle naufraghe approdate sulle Honduras. Ma a parte le ultime vicende che la riguardano, ad accendere i riflettori su di sé anche l’opinionista Vladimir Luxuria.

Il cambiamento di Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi 2023. Un cast ricco di nomi che ha fatto discutere fin da subito e non solo in merito ai concorrenti del gioco. Tra i nomi confermati per l’attuale edizione del reality show di Ilary Blasi anche quello di Vladimir Luxuria nel ruolo di opinionista. Ma il pubblico italiano attento come sempre non si è lasciato di certo sfuggire un dettaglio. Rispetto alla scorsa edizione, l’opinionista si è presentata in una veste del tutto diversa.

Il cambiamento di Vladimir Luxuria a L’Isola dei Famosi 2023: “Cose orrende che preferiamo non mandare in onda”

Una presenza, quella di Vladimir, che nel corso della precedente edizione dell’Isola si è fatta sentire. Infatti la nota opinionista non ha mai avuto peli sulla lingua e ha spesso lanciato alcune osservazioni che hanno fatto vacillare gli equilibri già precari tra i naufraghi. Ma questa volta tutto sembra essere diverso. Infatti i vertici Mediaset hanno scelto una linea meno trash per il programma: una decisione a cui tutti si devono attenere, dai naufraghi agli opinionisti. Le parole di Vladimir Luxuria rilasciate per SuperGuidaTv hanno fatto luce sul cambiamento: “Noi partiamo avvantaggiati perché non siamo in diretta tv 24 ore al giorno”.

La nota opinionista ha poi aggiunto: “Se ci saranno cose orrende preferiamo non mandarle in onda“. Poi Vladmir ha fornito ulteriori dettagli sulle aspettative riposte nel programma: “Credo che quest’anno ci sarà una maggiore attenzione, senza però perdere la veridicità del programma”. Poi un focus mirato sul ruolo degli opinionisti, cuore pulsante della trasmissione: “Credo che il compito di noi opinionisti è anche quello di non aizzare e di non gettare benzina sul fuoco”.

Una linea del tutto diversa dunque: “E poi di invitare anche a un linguaggio più civile perché comunque ci seguono milioni di telespettatori. C’è già tanto odio in giro, non c’è bisogno di fomentarlo attraverso una trasmissione televisiva”. Dalle parole di Vladimir dunque il messaggio arriva molto chiaro: spazzate vie le polemiche, finché sarà possibile evitarle ovviamente. Quindi il pubblico italiano potrebbe assistere a uno spettacolo del tutto diverso dal consueto.