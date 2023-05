Isola dei Famosi 2023, Nathaly Caldonazzo rivela tutta la verità. Momenti tra naufraghi non sempre molto facili da gestire soprattutto quando a mettersi di mezzo è la fame e la stanchezza. Nel corso delle ultime ore, sull’Isola di Sant’Elena ha iniziato a soffiare un vento di turbolenze e tensioni tra la coppia Caldonazzo-Leoni. Sembra infatti che sia stata la naufraga, a un certo punto, ad andare su tutte le furie perdendo la calma e il controllo della situazione.

Lite tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni sull’Isola dei Famosi 2023. Aria di tensione? Decisamente si sull’Isola di Sant’Elena e tutto nasce proprio per una scatoletta di riso: “Non si fa! Come mai voglio nascondere le altre? Perché mi hai promesso e mi hai giurato che non avresti mangiato e invece hai mangiato. Cosa mi assicura che non ne mangerai un’altra?“. Queste le parole di Christopher Leoni rivolte a Nathaly Caldonazzo.

Leggi anche: “No, non possono farlo”. Marco e Paolo, nessuno all’Isola se lo aspettava. Pubblico gelato dopo quello che ha visto





Lite tra Nathaly Caldonazzo e Christopher Leoni sull’Isola dei Famosi 2023: “Vergognati!”

La situazione poi si è ulteriormente complicata quando Nathaly ha deciso di rispondere a sua volta a tono: “Ma vergognati davvero. Che uomo sei? Ieri notte avevo fame e ho mangiato una scatoletta. Tu stamani senza dire nulla ne hai aperta un’altra subito, non sei uomo. Adesso fai la scenetta davanti alla telecamera, sei come gli altri”.

Insomma,la naufraga non le manda di certo a dire: “Pensare che ti avevo anche difeso con Andrea. Ho ceduto a una scatola, stavo morendo. E allora? Adesso devo andare alla gogna? Fai l’uomo, non fare la scenetta davanti alla telecamera, sei pietoso. Perché hai bisogno di fare tutta questa sceneggiata, mortificandomi, quando io ti ho sempre difeso? È durato solo due giorni l’idillio. Continuo la mia Sant’Elena da sola come l’ho cominciata. Non ho bisogno di un personaggio così“. Una sfuriata che il pubblico italiano difficilmente potrà dimenticare e che con ogni probabilità avrà anche una certa incidenza sulle dinamiche a venire tra i due. Infatti le conseguenze si sono viste subito. Nathaly Caldonazzo è stata un fiume in piena e ha deciso di rivelare qualcosa in più su Leoni.

Anche sull'#Isola di Sant'Elena il clima non è dei più sereni e tra Nathaly e Christopher nasce una discussione sul cibo! ⚡⚡⚡ pic.twitter.com/CREVwVZAKE — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) May 12, 2023

“Ora mi fa anche dire una cosa, tanto si è comportato così male che non mi sento in colpa. Lui è stato così vile che dico tutto di quel suo problema. Sì, ieri sera l’ho fatto entrare nella mia capanna nonostante i suoi funghi! E vabbè l’ho detto. Ragazzi ha questa cosa che ha i funghi ai piedi e sta tutto il giorno a grattarsi e guardarli. Poi dice pure che sono maleodoranti. Infatti non riuscivo a dormire nella capanna con lui accanto. Mi sono grattata tutta la notte e non ho mai dormito. Per com’è stato cattivo posso dire tutto ormai“.