Come tutti i programmi, anche l’Isola dei Famosi 2023 ha il suo account social. Lì, visto che il reality show di Ilary Blasi non è in diretta h24, la produzione aggiorna il pubblico con notizie, video e immagini dall’Honduras in attesa della puntata del lunedì o delle strisce quotidiane. Sia su Twitter che su Instagram il profilo è molto seguito. E anche commentatissimo dagli utenti. Un post in particolare, pubblicato nelle scorse ore, ha però dato fastidio al pubblico social di Ilary Blasi, Alvin e il resto della compagnia.

Un meme, in particolare, ha scatenato gli utenti e fan dell’Isola dei Famosi 2023. Riguarda Nathaly Caldonazzo, la naufraga reclusa ormai da sette giorni sull’Isola di Sant’Elena perché battuta al televoto dalla coppia Cecchi Paone-Simone Antolini. La showgirl si è subito attestata come grande protagonista di questa edizione del reality. Senza peli sulla lingua, ha più volte discusso con i suoi compagni d’avventura, soprattutto Cecchi Paone appunto.

Isola dei Famosi 2023, è polemica: “Vi dovete vergognare”

Insomma, tornando alla polemica il meme in questione ritrae Nathaly Caldonazzo in versione Maleficent, la nota strega cattiva de La Bella Addormentata nel bosco. E così diventa Maleficent Caldonazzo dopo aver photoshoppato una sua foto con le fattezze di Malefica, quindi due enormi corna nere, carnagione biancastra e il mantello dell’antagonista della principessa Aurora.

“Dopo l’affermazione di Cecchi Paone, non riusciamo più a vedere Nathaly con gli stessi occhi”, si legge nella didascalia del post. Il riferimento è alla frase pronunciata dal presentatore nel corso di un confessionale: “Andrea e Marco sono riusciti a tornare secondo me a causa dell’influenza negativa di Maleficent Caldonazzo solo con un pesce di medie dimensioni e un pesciolino di piccole dimensioni. Bene grazie però ahimé lì qualcosa non ha funzionato”.

Peccato che il pubblico non abbia preso bene l’iniziativa dell’Isola dei Famosi 2023 e l’immagine con Maleficent Caldonazzo è stata presa d’assalto dagli utenti. Trasmissione massacrata: “Trovo vergognoso che il sito ufficiale dell’isola pubblica queste foto. Non fa ridere e denigra una donna“, “In questa isola la fate sembrare una str..za mentre di fatto è una vittima”.