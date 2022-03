Meno pochi giorni e inizia l’Isola dei Famosi 2022. Lunedì prossimo Ilary Blasi inaugurerà la nuova edizione. Dunque nuovi naufraghi, nuovi opinionisti. E l’inviato? Alvin, che con la conduttrice ha già collaborato diverse volte ma ieri è stata data diffusa la notizia secondo la quale non sarebbe più partito per l’Honduras. Almeno per il momento.

“Alvin, l’inviato in Honduras di Ilary Blasi infatti è risultato positivo al Covid, quindi per il momento non partirà per l’Honduras in attesa di negativizzarsi, a questo proposito sono attesi i risultati di nuovi test nelle prossime ore”, ha scritto TvBlog a una settimana dal via dell’Isola dei Famosi 2022.

Isola dei Famosi 2022 inviato, “chi sostituisce Alvin”

Ma non solo. Manca l’ufficialità, ma sempre TVBlog ha anche riportato l’indiscrezione su chi sostituirà Alvin nel ruolo di inviato dell’Isola dei Famosi 2022. “Al suo posto, come soluzione di emergenza qualora Alvin non si negativizzasse, distaccata dal ruolo di opinionista del programma che avrebbe dovuto affrontare insieme a Nicola Savino, potrebbe partire per l’Honduras Vladimir Luxuria”.





Proprio Vladimir Luxuria che tra l’altro ha già ricoperto questo ruolo “nell’ultima edizione targata Rai 2 dell’Isola, proprio condotta da Nicola Savino”. I due quest’anno sono stati scelti come opinionisti di Ilary Blasi all’Isola dei Famosi 2022 quindi molto probabilmente Vladimir resterà in Honduras solo il tempo necessario per far sì che Alvin esca dal Covid.

Anche su Instagram tutto tace, ma l’ultimo video pubblicato da Vladimir Luxuria sembra far capire che sarà lei a partire per l’Honduras e dunque coordinare i vip dell’Isola dei Famosi 2022: “Sono sotto sforzo – dice mentre è intenta a pedalare su una cyclette – Sono una bellezza in bicicletta. 57 anni! E non sentirli. Non li ha sentiti nessuno. Guardate come è bello il mio infermiere. Guardate che begli occhi. Pure il cameraman. Recupero. No, bello, io torno qua!”.