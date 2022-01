“Pronti a partire”. Isola dei Famosi 2022, prime indiscrezioni bomba: cast stellare per Ilary Blasi

L’Isola dei Famosi inizia a prendere forma. Dopo l’edizione 2021 anche in quella di quest’anno Ilary Blasi è stata confermata al timone. Lo scorso anno a trionfare, contro ogni pronostico, era stato Awed. Lo youtuber napoletano aveva convinto più di ogni altro naufrago. In un finale molto chiacchierato aveva avuto la meglio su Valentina Persia: la comica romana si era infatti dovuta accontentare del secondo posto. Alla terza posizione si era invece classificato Andrea Cerioli, battuto al televoto proprio da Awed.



Simone Paciello, tra i primi concorrenti sbarcati in Honduras, si era portato a casa un montepremi di cento mila euro, di cui la metà sarà devoluta in beneficenza. Un’edizione, quella del 2021 dell’Isola dei Famosi, in cui non sono mancati i colpi di scena. Ora circolano sempre più forti i nomi della prossima stagione. A lanciare la bomba è Gabriele Parpiglia.



Secondo l’esperto di gossip all’Isola dei Famosi potremmo vedere Gianmarco e Luca Onestini. Tra gli altri possibili naufraghi futuri ci sono: Alessia Fabiani, Dayane Mello, l’influencer Antonella Fiordelisi e il cantante Pago. Inoltre, potremmo anche trovare la moglie di Aldo Montano Olga Plachina, Luigi Oliva (ex compagno di Pamela Prati), Loredana Lecciso con la figlia Jasmine e Jedà, il compagno di Vera Gemma.







Si rincorrono anche le indiscrezioni sulla partecipazione di Andrea Casalino, eliminato dal Grande Fratello Vip e Nicola Vivarelli, ex corteggiatore di Gemma Galgani a Uomini e Donne. Per le comunicazioni ufficiali, tuttavia, bisognerà aspettare. Il personaggio più atteso è Dayane Mello, ormai una specialista dei reality che, proprio di recente, sembra abbia ritrovato l’amore.

Whoopse aveva rilanciato il suo ritorno, con tanto di foto e bacio, con Andrea Turrino. “Ecco Dayane Mello e Andrea mentre passeggiano mano nella mano nel quadrilatero della moda, a Milano, e si scambiano baci e abbracci prima di risalire in auto nel parcheggio dell’hotel Four Season. La coppia appare sorridente e affiatata, chissà che, nonostante le numerose esitazioni di lei, Turino non sia riuscito finalmente a conquistare la modella”.