L’Isola dei Famosi 2022 durerà un mese più del previsto, dunque tra ritiri ed eliminazioni anche nuovi sbarchi in Honduras. Nell’ultima puntata andata in onda, l’undicesima, Ilary Blasi ha annunciato un grande ritorno. Quello di Mercedesz Henger, che aveva partecipato al reality già nel 2016 classificandosi al terzo posto.

Lunedì sera, nella diretta dell’Isola dei Famosi 2022, il videomessaggio e la clip di presentazione della figlia di Eva Henger. A scoprire l’identità della nuova compagna di avventure sono stati Edoardo Tavassi e Alessandro, che sperano di trovare l’amore prima di rientrare in Italia.





Isola dei Famosi 2022, arriva Mercedesz Henger

Ilary Blasi non ha però reso noto quando sbarcherà come nuova naufraga Mercedesz Henger. Magari già nella prossima puntata dell’Isola dei Famosi 2022, in programma venerdì prossimo. “Sono Mercedesz Henger faccio l’influencer e la modella e non vedo l’ora di tornare a L’Isola dei Famosi”, ha esordito.

“Al momento io sono single e ho tantissima voglia di innamorarmi. A me piacciono gli uomini che mi facciano ridere, ma ridere tantissimo, ma che siano anche sensibili. Un uomo per me deve essere sensibile. Fisicamente mi piacciono gli uomini alti. Tartarughe e bicipiti non sono strettamente necessari. La serata ideale sarebbe divano, serie tv e una bella pizza”, ha continuato nel video di presentazione all’Isola dei Famosi 2022.

Sta per sbarcare sull'Isola una nuova Naufraga, Alessandro ed Edoardo dovranno mantenere il segreto, ci riusciranno? #Isola pic.twitter.com/LEAELErp9n — L'Isola dei Famosi (@IsolaDeiFamosi) April 25, 2022

Poi Mercedesz Henger ha lasciato intendere di essere già interessata a un concorrente: “ In realtà avendo visto le ultime puntate dell’Isola qualcuno, non voglio dire chi, che potrebbe piacermi c’è. Mando un bacio a questo misterioso naufrago. Ci vediamo presto”. E per tutti il nome è solo uno: Edoardo Tavassi.

