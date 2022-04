Lo sbarco dei Cugini di campagna all’Isola dei Famosi è stata a dir poco movimentata. Messo piede in spiaggia, la prima parola di Silvano Michetti, in Honduras insieme al collega Nick Luciani pare sia stata una bestemmia.

Appena approdati in Honduras, Alvin e Michetti scherzano sull’arrivo in spiaggia e quando l’inviato gli fa notare “Eh, ma noi ti abbiamo visto col barchino”, Silvano pronuncia la bestemmia: “Eh, porco D…”. La frase è rimbombata nelle case degli italiani e i social sono impazziti tra meme e commenti.





Isola dei Famosi 2022, Mediaset censura la bestemmia di Silvano Michetti

Dallo studio nessun commento, la puntata va avanti e i Cugini di campagna entrano ufficialmente in gioco ma il ‘betemmia-gate’ continua a far parlare. In tanti hanno chiesto provvedimenti per la frase pronunciata in diretta su Canale 5, altri invece hanno preso le difese del batterista, nonché co-fondatore del celebre gruppo musicale.

Dopo la messa in onda della puntata, molti telespettatori hanno notato che i video caricati su Mediaset Infintiy e sulle piattaforme ufficiali dove è possibile rivedere la puntata, Mediaset ha decido di interrompere l’audio e nei video caricati online tagliare il momento incriminato, senza prendere, per ora, provvedimenti.

SILVANO ARRIVA SULL’ISOLA E BESTEMMIA: SIAMO PRONTI AL BESTEMMIA GATE?✈️ #isola pic.twitter.com/OxJhVlRlWR — 𝑀𝑎𝑟𝑖𝑘𝑎 𝑐𝑜𝑛 𝑙𝑎 𝑘 🦋🐍🤍 (@itssmarikaa) April 4, 2022

La bestemmia di Silvano Michetti tagliata da Mediaset Infinity#isola pic.twitter.com/rEZRn8FMIb — Roberto Mallò (@robymallo) April 5, 2022

La censura salverà Silvano Michetti dalla squalifica? Al momento tutto tace, ma in passato un altro concorrente dell’Isola dei Famosi, l’attore Massimo Ceccherini, era stato squalificato dopo aver pronunciato una bestemmia in diretta. Un errore che gli è costato molto caro, perché dopo quell’episodio ha avuto molti problemi a livello lavorativo.

