L’Isola dei Famosi 2022 è entrata nel vivo. Già eliminata la coppia Marco Melandri e Ilona Staller, quella dei fratelli Tavassi deve ancora sbarcare e nel frattempo i naufraghi che si stanno ancora conoscendo devono imparare a convivere. Come sempre accade, nascono simpatie e alleanze ma anche in questa nuova edizione non mancano i primi screzi.

Tra i naufraghi de L’Isola dei Famosi 2022 che sembrano proprio non andare d’accordo Floriana Secondi e Nicolas Vaporidis. Tra l’ex gieffina romana e l’attore fin da subito non sono mancate battutine che li hanno poi portati ad avere una discussione. Floriana ha accusato Nicolas di essere un privilegiato e gli ha dato anche del falso.





L’Isola dei Famosi 2022, piccolo incidente per Lory Del Santo

Floriana Secondi sembra non andare d’amore e d’accordo nemmeno con Antonio Zequila. Si sono ritrovati legati e a dipendere l’uno dall’altra in ogni situazione. Tutto questo li ha portati dopo soli tre giorni ad avere vari litigi anche molto forti. Ma nelle ultime ore in Honduras c’è stato un episodio che vede protagonista Lory Del Santo.

Come mostra il video che trovate sotto, Jeremias e Gustavo Rodriguez stavano mangiando quando l’inquadratura si è spostata su Lory Del Santo. La regista, che questa volta ha deciso di partecipare al reality in coppia con il compagno Marco Cucolo, non si è resa conto della presenza di un grosso pezzo di legno e mentre indietreggiava è inciampata finendo per terra.

Clemente Russo e Laura Maddaloni erano a pochi metri dalla naufraga de L’Isola dei Famosi 2022 e si sono precipitati da lei per sincerarsi che tutto andasse bene e che non si fosse fatta del male. “Sì, tutto apposto. È stata una piccola capriola”, ha detto Lory Del Santo che si è subito rialzata e, nonostante la botta, per fortuna non si è ferita. Qui il video.

