Nuovo appuntamento con l’Isola dei famosi 2022. Dopo la tempesta che ha raggiunto l’Honduras, lunedì 28 marzo la terza puntata del reality di Canale 5 condotto da Ilary Blasi con Vladimir Luxuria e Nicola Savino opinionisti è andata regolarmente in onda su Canale 5.

Tanti i colpi di scena e i cambiamenti tra le due isole in cui si trovano i naufraghi di questa edizione. A partire dalla coppia formata da Antonio Zequila e Floriana Secondi, sconfitta al televoto da Carmen Di Pietro e Alessandro Iannoni con uno schiacciante 76%, ma con mamma e figlio poi finiti in nomination insieme a Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni.





Isola dei Famosi 2022, Jeremias Rodriguez contro gli autori

Prima di uscire la coppia formata da Antonio Zequila e Floriana secondi ha dato il bacio di Giuda – che vale un punto nelle nomination – a Jeremias Rodriguez e proprio il fratello di Belen Rodrigues, che gareggia insieme al padre Gustavo, durante il momento delle nomination in palapa ha confessa alla conduttrice di voler tornare a casa.

“Non vedo l’ora di tornare a casa, ve lo giuro”, ha detto il fratello di Belen Rodriguez durane le nomination alla palapa. Poco dopo ha lanciato un’accusa, non troppo velata agli autori della trasmissione condotta da Ilary Blasi: “Mi dispiace dire al pubblico che quello che succede qua non arriva veramente e questo mi rompe. Voglio tornare a casa”.

“Al pubblico non arriva la verità di quello che succede dentro il reality. Nel senso che qua non ci lasciano parlare e non ci lasciano dire le cose come sono. Questo non mi va e me ne voglio tornare a casa”, è stata l’accusa di Jeremias Rodriguez. A quel punto l’intervento immediato di Ilary Blasi. La conduttrice ha spiegato che tutto quello che succede nel reality viene mandato in onda.

Isola dei Famosi, Jeremias Rodriguez a un passo dall’abbandono per colpa del naufrago