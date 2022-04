Giovedì sera Ilary Blasi è tornata in diretta con la quinta puntata dell’Isola dei Famosi 2022. Puntata scoppiettante, che come previsto si è aperta con una precisazione su Silvano Michetti, il cugino di campagna espulso per espressione blasfema. Alvin ha confermato la squalifica immediata a causa dell’espressione che ha colpito la sensibilità di tantissimi spettatori a casa.

Poi ha aggiunto che “Silvano ha capito di aver sbagliato e penso di poter interpretare il suo pensiero in questo momento, ha chiesto sinceramente scusa prima di lasciare l’Isola”. Nick Luciani, l’altro Cugino di Campagna arrivato all’Isola dei Famosi 2022 in coppia con Silvano Michetti resta invece in gara.





Isola dei Famosi 2022, cosa si è notato alla prova leader

Ovviamente non c’è puntata dell’Isola dei Famosi 2022 senza prova leader. E anche questa volta era una “prova tensiva”: i naufraghi dovevano estendere le braccia dietro il loro corpo e sostenersi rimanendo in tensione e in equilibrio su una piattaforma che progressivamente si avvicina al fango. Ovviamente chi resiste di più vince.

Alla fine a trionfare nello scontro all’Isola dei Famosi 2022 è stata Carmen Di Pietro, che ha battuto anche gli uomini. Ma come riporta il sito Funweek molti spettatori hanno segnalato sui social che Jeremias Rodriguez si sarebbe gettato nel fango di proposito facendo così vincere la compagna. Ma non solo il pubblico. Anche Ilary Blasi ha visto la stessa cosa.

Ilary ma pure se fosse fatti i cavoli tuoi

Ha vinto Carmen punto #Isola — Barbara Nedaris (@BNedaris) April 7, 2022

Anche io ho avuto l'impressione che Jeremias si sia lasciato cadere all'ultimo quando si è reso conto che c'era solo Carmen

Infatti ero basita

Però dai forse ho le allucinazioni #isola — Maria (@Maria67509026) April 7, 2022

Jeremias Rodriguez si è lasciato cadere nel fango per far vincere Carmen Di Pietro? Al termine della prova, Ilary Blasi l’ha chiesto: “Volevo chiedere una cosa ai naufraghi – ha esordito la conduttrice dell’Isola dei Famosi – Ma si sono messi un po’ d’accordo per aiutare Carmen? Mi è sembrato. È stata solo una mia impressione. Jeremias? Hai aiutato Carmen? Ti sei buttato?”. “No. Assolutamente…”, ha risposto il fratello di Belen con un vistoso sorriso. E lei: “Quella faccia, Jeremias…”. In tutto ciò i fan di Carmen Di Pietro se la sono presa con Ilary Blasi per questo interessamento.

