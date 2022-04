Venerdì 29 aprile è andata in onda la dodicesima puntata dell’Isola dei Famosi 2022 e come sempre non sono mancate sorprese per i naufraghi, scontri, prove e ovviamente anche un’eliminazione. Il televoto questa volta era in positivo e a quattro. La prima a salvarsi è stata Guendalina Tavassi, poi a ruota Marco Cucolo.

Tra Edoardo Tavassi e Licia Nunez il pubblico dell’Isola dei Famosi 2022 ha deciso di eliminare l’attrice, con queste le percentuali: Edoardo 40%, Guendalina 34%, Marco 17% e Licia 9%. Dunque quest’ultima è finita su Playa Sgamada dove si trovano già Lory Del Santo, Ilona Staller e Marco Senise.





Isola dei Famosi 2022, Alvin zittisce Ilary Blasi

A quel punto della puntata Ilary Blasi ha aperto un televoto falsh perché il pubblico scegliesse chi eliminare tra questi tre naufraghi votando il proprio preferito dell’Isola dei Famosi 2022. E a dover abbandonare definitivamente il reality show è stato Marco Senise (Lory 44%, Ilona 32% e Marco 24%, le percentuali).

Sul finire della diretta, poi, la tradizionale prova per stabilire il leader della settimana, che è stata suddivisa in due manche: una gara di apnea e quella dell’Uomo vitruviano. Alvin è stato prolisso nello spiegare le regole della prima prova perché i naufraghi stavano finendo di posizionarsi. E la conduttrice l’ha incalzato: “Alvin, è mezzanotte, ‘namo!”.

“Se vuoi vado a girare la gabbia io, ma è l’ultima cosa che dovrei fare”, la secca replica dell’inviato dell’Isola dei Famosi 2022, che ha sottolineato come il meccanismo della gabbia per l’apnea non era ancora stato messo in piena funzione. Ed è risuccesso alla spiegazione della seconda manche. Ilary Blasi: “Vabbè, lo sanno tutti come funziona. Annamo avanti va!”. Ma Alvin l’ha zittita: “Una cosa devo fare, spiegare le prove. Almeno quella fatemela fare. Grazie”. E lei:“Hai ragione, spiegami l’Uomo vitruviano”.

