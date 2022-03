Manca meno di una settimana alla nuova edizione de L’Isola dei Famosi. A condurla Ilary Blasi che è stata confermata al timone della trasmissione. Cambiano gli opinionisti: a fare compagnia alla conduttrice ci saranno Nicola Savino (che ha condotto il reality in passato) e Vladimir Luxuria che ha partecipato come concorrente nel 2008, mentre lo scorso anno c’erano Elettra Lamborghini, Tommaso Zorzi e Iva Zanicchi. Torna nei panni dell’inviato Alvin.

Nel frattempo è stato comunicato il cast de L’Isola dei Famosi 2022: I naufraghi verranno divisi in due gruppi: i single e le coppie. Nel dettaglio tra i single ci sono Marco Melandri (ex pilota), Blind (ex concorrente di X Factor), Antonio Zequila (attore), Floriana Secondi (opinionista e vincitrice della terza edizione del Grande Fratello), Ilona Staller (attrice ed ex parlamentare), Nicolas Vaporidis (attore), Roberta Morise (showgirl), Estefania Bernal e Roger Balduino (modelli), Jovana Djordjevic (moglie dell’attaccante del Chievo Filip Djordjevic).

Le coppie sono composte da Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo; Jeremias e Gustavo Rodriguez (fratello e padre di Belen), Clemente Russo e la moglie Laura Maddaloni, Lory Del Santo e il fidanzato Marco Cucolo, Carmen Di Pietro e il figlio Alessandro, Silvano e Nick, due dei Cugini di campagna. Tra le prime coppie ad essere annunciate c’è quella formata da Guendalina Tavassi e suo fratello Edoardo. L’ex gieffina Guendalina Tavassi e da suo fratello Edoardo.





Guendalina Tavassi si trova in quarantena in attesa di volare per l’Honduras e su Instagram replica agli hater che l’accusano di aver abbandonato i figli, Gaia, 17 anni, avuta da Remo Nicolini, ma soprattutto Chloe e Salvatore, nati rispettivamente nel 2013 e nel 2016 dal legame con l’ex marito Umberto D’Aponte, per la sua nuova avventura in tv. Lei non ci sta. “Non ho abbandonato i miei figli”, sottolinea spazientita. E rivela a chi li ha lasciati.

“Quando una persona mi dice: ‘Vai a lavorare e pensa ai tuoi figli’, penso che sia idiota. Questo è il mio lavoro. E questo lavoro può portarti per un periodo lontano. Ma tutto il resto del tempo io sto 24 ore con loro”, chiarisce Guendalina Tavassi. I due figli più piccoli sono stati lasciati ai nonni, ai suoi genitori: “Se lavori tutto il giorno e guadagni tanto puoi anche prendere una tata, se sei fortunata come me, li lasci ai nonni. Io sono cresciuta con i miei nonni, non ci sono più, ma sono stati la mia vita”.