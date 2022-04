Tra i naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022 ce ne è uno che ha attirato le attenzioni di un’ex concorrente del GF Vip 6. Stiamo parlando di Clarissa Selassié, la più piccola della princess e anche la prima delle tre a uscire definitivamente dalla Casa. In realtà c’è voluto un po’ perché ammettesse il suo interesse per uno degli isolani…

Lunedì sera Clarissa Selassié è stata ospite di Ignazio Moser e Valentina Barbieri a Isola Party ed ha confessato di tifare per una coppia di naufraghi dell’Isola dei Famosi 2022: Carmen Di Pietro e suo figlio, Alessandro Iannoni: “Chi mi piace dei concorrenti de L’Isola? Sarò strana, ma a me piacciono un botto Carmen e suo figlio, ma proprio tanto. Mi piacciono un sacco”.





Isola dei Famosi 2022, Clarissa Selassié si dichiara a un naufrago

“Poi io sono una fan sfegatata di Carmen. Mi guardavo tutti i suoi video delle poesie su You Tube. La amo, ‘m’illumino d’immenso?’. davvero la adoro e mi fa morire dal ridere. La trovo iconica e tanto simpatica. Poi certo che mi piace anche il figlio, molto simpatico e carino”, ha aggiunto Clarissa Selassié. E non è la sola, perché sui social Alessandro Iannoni pare molto ‘gettonato’ sui social da quando è all’Isola dei Famosi 2022.

Ignazio Moser ha cercato di far sbottonare un po’ di più la princess: “Sai che sta spopolando tra le ragazze – le ha detto a proposito del naufrago dell’Isola dei Famosi 2022 – Quindi se ti piace potremmo mandargli un messaggio tuo di incitamento. Così magari quando esce potreste vedervi e magari nasce qualcosa. Sai noi cerchiamo di fare i Cupido. Guarda come sei arrossita. Appena esce organizzo io l’incontro tranquilla”.

“Devo dichiararmi? Gli ho già detto che tifo per lui. Quindi gli mando un bacio. Noo, ma come sono arrossita? Sei tremendo. Ci sono cascata. Già tifo per lui, più di questo. Mi sono appena dichiarata. Adoro!”, ha quindi aggiunto Clarissa Selassié, un po’ imbarazzata da Ignazio Moser. Per la cronaca in diretta Alessandro Iannoni ha detto a Vladimir Luxuria che vorrebbe una fidanzata “di carattere mi piacerebbe simile al mio, cioè molto sensibile e non troppo estroversa” e che “forse preferisco le more, non importa se poco o troppo formosa è davvero uguale. Una via di mezzo diciamo”.

