Nel giro di pochi mesi Isabella Ricci è diventata così popolare e amata dal pubblico di Uomini e Donne che Maria De Filippi starebbe pensando di renderla ancora più protagonista nella prossima stagione, dunque a partire da settembre. Il tutto, ovviamente, a discapito di Gemma Galgani che è sempre stata considerata la sua ‘rivale’.

“Basta piagnistei a Uomini e Donne – scriveva pochi giorni fa il settimanale ‘Nuovo’ – Gemma buttata giù dal trono. Maria punta su Isabella Ricci, la dama sale e pepe piace al pubblico. A settembre sarà la nuova star”. A riferire queste indiscrezioni al magazine diretto da Riccardo Signoretti una fonte interna a UeD secondo cui la padrona di casa sarebbe pronta a giocarsi tutte le sue carte con Isabella Ricci, garantendo uno spazio molto minore alla dama per eccellenza.

Isabella Ricci, nuovo lavoro dopo UeD

E se questa indiscrezione sul futuro di Isabella Ricci a UeD sarà confermata di sicuro Tina Cipollari, da sempre nemica giurata di Gemma Galgani, non perderà occasione di affondare la lama. Ma non solo in tv: Isabella Ricci si sta guadagnando anche la stima e l’affetto del pubblico più social da quando è sbarcata su Instagram. Meno di un mese fa la dama faceva capolino sul social e giorno dopo giorno è arrivata a oltre 25mila follower.







Poche settimane dopo il primo post, poi, eccola annunciare un nuovo lavoro: come molte protagoniste ed ex di UeD anche Isabella Ricci si è lanciata nell’attività di influencer. Ha cominciato così a farsi immortalare da professionisti con outfit eleganti ma molto diversi da quelli a cui ha abituato i telespettatori di Canale 5, come un abito rosa da cerimonia e uno da cocktail ricoperto di paillettes.

Numerosi i complimenti dei follower per la sua classe. Anche il suo amico ed ex tronista Massimiliano Mollicone le scrive “Che stile!”, ma non mancano le critiche per Isabella Ricci. “Soldi, soldi soldi”, “Alla fine volete tutte la stessa cosa… Visibilità” e “Ti sei bevuta il cervello, esattamente come Gemma”. No, a tanti non è proprio piaciuta questa mossa della dama.