“Una giornata no”. Isabella Ricci, alla vigilia del nuovo Uomini e Donne l’inattesa confessione della dama

Ormai ci siamo, manca davvero pochissimo all’inizio della nuova stagione di Uomini e Donne. La prima puntata del dating show condotto da Maria De Filippi andrà in onda come sempre su Canale 5 lunedì 13 settembre. Gli appuntamenti saranno cinque, dal lunedì al venerdì e naturalmente c’è grande attesa per quelli che saranno i nuovi e vecchi protagonisti del programma. I nuovi tronisti Matteo Fiorevanti, Joele Milan, Andrea Nicole Conte e Roberta Ilaria Giusti hanno già conosciuto i primi corteggiatori.

Poi non mancheranno Tina Cipollari, Gemma Galgani e una delle dame più ammirate negli ultimi tempi ovvero Isabella Ricci. Negli ultimi giorni si è fatto un gran parlare dei ritocchini di Gemma che ha anche spiegato perché ha deciso di rifarsi il seno. Chissà cosa e quante se ne diranno lei e Isabella, due che già in passato hanno dato vita a piccati botta e risposta. D’altra parte due caratteri così diversi fanno presto ad attaccarsi…

Proprio in uno degli ultimi post Isabella Ricci ha fatto parecchio preoccupare i suoi numerosi fan. Cosa ha fatto la dama di Uomini e Donne? Beh, il suo più che uno sfogo è una confidenza con i suoi follower. Nel post si legge: “Vi capita mai di avere una giornata no, in cui vi sentite un po’ giù di morale, senza un motivo particolare? Quello che vi suggerisco io è: fermatevi, uscite, fate una passeggiata e regalatevi qualcosa, anche un fermaglio per capelli. Perché alla fine voi siete la cosa più preziosa, voi siete il vostro regalo più grande 💖

Un abbraccio a voi !”.





Insomma quando manca davvero pochissimo all’inizio del nuovo Uomini e Donne una confessione piuttosto inaspettata da parte di una delle protagoniste del programma. Non resta che aspettare lunedì 13 settembre per vedere in quale stato d’animo si troverà la nostra Isabella Ricci. Intanto dalla sua parte e contro l’acerrima rivale Gemma Galgani si è già schierata Tina Cipollari che infatti non manca di commentare positivamente i post di Isabella.

La stessa Isabella Ricci da un po’ di tempo a questa parte ha deciso di inaugurare simpatiche rubriche parlando di arte, moda, bellezza. Lei che di fascino e classe ne ha da vendere. Non a caso da giovane ha fatto anche la modella, come confermato da lei stessa con una bella foto di qualche anno fa. Insomma a settembre sono in tanti a scommettere che sarà lei la protagonista, come il settimanale Nuovo: “Basta piagnistei a Uomini e Donne, Gemma buttata giù dal trono. Maria punta su Isabella Ricci, la dama sale e pepe piace al pubblico. A settembre sarà la nuova star”. Sarà davvero così? Presto lo scopriremo.