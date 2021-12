Altra puntata ricca di emozioni e di colpi di scena quella di Uomini e Donne andata in onda martedì 14 dicembre. Il dating show condotto da Maria De Filippi ha dato spazio al trono di Roberta che sta scegliendo tra Samuele e Luca, poi al centro dello studio è arrivato ancora una volta Biagio Di Maro e non sono mancate le polemiche. Quindi la puntata si è conclusa con la scelta di Isabella Ricci. La conduttrice ha chiamato la dama e il cavaliere Fabio Mantovani con cui sta uscendo da un po’ di tempo.

Isabella Ricci ha deciso di lasciare il programma con il cavaliere. Si tratta della notizia principale della puntata di Uomini e Donne. La dama ha accettato la proposta dell’uomo di abbandonare insieme la trasmissione, arrivando alle lacrime: “Non pensavo di commuovermi così”. Il cavaliere ha ribadito: “In questo programma devo dire che a livello percentuale Isabella credo abbia rappresentato una parte importante di Uomini e Donne. Sono tantissimi i commenti a suo favore. Devo dire, a sua parziale difesa rispetto a chi la critica, che ha una sensibilità veramente profonda, ha una capacità di analizzare i momenti e le situazioni veramente particolare”.

Fabio Mantovani ha dedicato una canzone a Isabella Ricci e le ha regalato dei fiori. La dama ha voluto ringraziare Uomini e Donne per l’esperienza che ha vissuto: “Sono già stata innamorata nella vita e sono sicura di riconoscere il sentimento vero. Finora non era mai successo qui. Quando è arrivato Fabio, tuttavia, piano piano ho capito che lui è la persona che io voglio e con la quale voglio fare questo percorso”. Isabella Ricci ha lasciato il programma tra gli applausi del pubblico.





Gianni Sperti e Tina Cipollari hanno detto di essere felici di questo percorso di Fabio e Isabella Ricci e si sono congratulati con loro per il presente e per il futuro. Isabella Ricci ha voluto lanciare una ultima provocazione a Gemma Galgani. “Mi aspettavo un po’ di commozione da parte sua”, ha affermato la dama, facendo presente che ogni volta che qualcuno lascia il programma la dama torinese non trattiene le lacrime. Invece, Gemma Galgani non è riuscita a emozionarsi in questa occasione.

Fabio Mantovani è l’uomo che ha fatto capitolare Isabella Ricci. Ha 66 anni è stato sposato e ha due figli: un maschio che ha seguito le sue orme lavorando nel mondo dell’aeronautica, e una femmina che sta terminando gli studi. Il cavaliere è entrato in studio per conoscere la dama e con grande perseveranza è riuscito dove in tanti hanno fallito. Alla fine sono usciti insieme dopo la classica cascata dei petali rossi in studio.