Le nuove registrazioni di UeD sono più interessanti che mai. Il pubblico di Canale 5 vedrà quanto accaduto in studio nelle prossime settimane ma si sa già che all’ex trono classico Matteo Fioravanti ha già fatto la sua scelta. Domenica 10 ottobre 2021 il tronista, sostengono le anticipazioni, ha deciso di uscire dal programma con Noemi, una delle ragazze scese più recentemente per lui.

E infatti nelle ultime puntate Matteo aveva esternato il suo interesse per la corteggiatrice e l’attrazione tra loro era palese. Da qui la decisione di scegliere anzitempo. Non è dato da sapere però quando andrà in onda la scelta di Matteo a UeD, ma nel corso di questa settimana, probabilmente tra giovedì e venerdì, il pubblico di Maria De Filippi assisterà alla ormai famosa “cacciata” dell’altro tronista, Joele, che per la cronaca non è ancora stato sostituito. È quindi probabile che questa registrazione di domenica vada in onda tra 2 o 3 settimane. Registrazione che ha colpito anche per un altro motivo: che fine ha fatto Isabella Ricci?

Isabella Ricci “fatta fuori” da UeD?

Non solo Andrea Nicole ha baciato di nuovo Ciprian e un altro corteggiatore e una coppia dell’ex trono over ha lasciato il programma insieme: come riporta il profilo Instagram Uominiedonneclassicoeover è stata presto notata la strana assenza di Isabella Ricci, che non era in studio ad entrambe le registrazioni. Proprio la dama che è sempre più al centro dello studio e che da mesi ormai viene considerata la rivale di Gemma Galgani.





In questa stagione Isabella Ricci ha continuato a essere protagonista anche se non ha ancora intrapreso una vera e propria conoscenza con nessun cavaliere. Ma perché Isabella Ricci non era presente alle registrazioni in questi due giorni? Ovviamente potrebbe aver avuto impegni personali o magari dietro ci potrebbero essere dei motivi di salute, ma per Maria Tona, ex dama del parterre che sostiene di essere stata allontanata dalla redazione, la vede in maniera diversa.

Maria Tona pensa che anche Isabella Ricci sia stata cacciata senza che nessuno lo sapesse. Lo fa capire con questo suo messaggio apparso sui social: “Oggi, incredibile colpo di scena: Isabella non c’è più nel parterre. Isabella dov’è? È come se questa storia l’avessi già sentita, ripetuta nel tempo. Su che siete intelligenti, secondo voi perché non c’è più? Mah! Solidarietà per Isabella”. Staremo a vedere se l’assenza della dama “più elegante di UeD” è solo momentanea.