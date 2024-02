Irama è in gara a Sanremo 2024 con la canzone Tu no, di cui ha firmato anche il testo. Per lui, è la quarta partecipazione alla kermesse musicale più famosa d’Italia. Il cantante ha collezionato il settimo posto con il brano La ragazza con il cuore di latta nel 2019, la quinta posizione con La genesi del tuo colore nel 2021 e infine il quarto posto con Ovunque sarai nel 2022.

“Tu no” è la canzone con cui Irama è tornato in gara al Festival di Sanremo, una ballata intensa che affronta temi universali come la mancanza e la distanza, ispirata da una storia personale dell’artista. L’autore toscano ha descritto così “Tu no” di quest’anno: “Ha un cuore soul, ha tante sonorità che mi appartengono. È molto emotiva. È ricca di emozioni. È forse la canzone più emotiva che ho scritto nell’ultimo periodo”.





I sospetti social sulla canzone di Irama a Sanremo 2024, l’accusa di plagio

Quest’anno Irama ha fatto una scelta di stile molto diversa dal 2022, quando scelse outfit firmati Givenchy. Questa volta, invece, il cantante ha deciso di vestirsi senza brand, quindi non affidandosi a nessuna casa di moda. Il brano portato in gara una canzone che affronta il tema del distacco, della mancanza, della perdita.

Irama ha scelto total black: nero dalla testa ai piedi, per il cantante. Questo farà felice chi lo ha messo in squadra al Fantasanremo, visto che proprio il total black è uno dei bonus presenti nel regolamento. Dopo l’esibizione, il cantante è finito nella polemica e sono fioccate le accuse di plagio. Secondo il pubblico il brano di Sanremo 2024 di Irama è troppo simile a Tu no a Someone you loved, canzone di Lewis Capaldi.

irama ha plagiato pesante lewis capaldi ma secondo voi a me me ne frega qualcosa? pic.twitter.com/YPf8xYV5Gp — -` ciuls ´- (@satellitebebe) February 7, 2024

Accuse sulla base del pianoforte e la melodia, ma anche il ritornello. “Ok, Irama è figo. Ma questo brano un po’ alla Lewis Capaldi è un po’ al di sotto delle aspettative che avevo, almeno al primo ascolto. Comunque, gran voce, come sempre”, “Noto io noto delle somiglianze con ‘Someone you loved’ di Lewis Capaldi?”. Sia come sia, c’era anche chi apprezzava: “Irama in versione Lewis Capaldi de noantri non è male”, si legge sui social.