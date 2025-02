Svolta improvvisa al Grande Fratello nel rapporto tra Helena e Javier. I due concorrenti hanno avuto una lite nelle scorse ore, ma successivamente il gieffino ha deciso di dire cose importanti alla sua dolce metà. L’argentino se l’è sentita di esporsi così tanto, ma probabilmente si sarebbe aspettato una risposta un po’ differente da parte della sudamericana.

Il battibecco tra Helena e Javier al Grande Fratello è nato quando lui si è reso conto che la ragazza stesse guardando un po’ troppo Lorenzo. Quindi, il pallavolista ha deciso di lasciarla da sola e se n’è andato turbato. Ma nelle ore seguenti si sono riavvicinati e accarezzati, poi lui se n’è uscito con parole molto interessanti.

Grande Fratello, Javier si sbilancia con Helena: lei lo gela

Durante il dialogo tra Helena e Javier, il pubblico del Grande Fratello ha udito queste parole di Martinez: “Se faccio così è perché mi sto innamorando di te“. Lei è parsa stupita da quella frase così romantica, anche alla luce del litigio avuto in precedenza. La Prestes lo ha allora gelato con una risposta inaspettata.

Helena ha liquidato così la questione: “Io ho paura, non credo più nell’amore“. Ma Javier ha aggiunto: “Non c’entro niente io con i tuoi ex”. I telespettatori sono rimasti increduli di fronte a quella scena: “Helena non la vedo più se stessa”, “Lei non sembra molto contenta”, “Lui è il peggiore di tutti, lei se ne accorgerà presto”.

Non resta che capire come evolverà questo rapporto, anche se Helena è sembrata essere poco convinta e non ha mai confessato di provare un sentimento così forte verso Javier.