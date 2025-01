Nella puntata del 16 gennaio 2025 del Grande Fratello, l’ingresso di Saro Mattia Taranto, noto come il “guru della moda”, ha portato a un acceso confronto con il concorrente Lorenzo Spolverato. Saro, stilista e designer calabrese di 24 anni, laureato in Fashion Design presso l’Università Naba di Milano, ha dichiarato di aver avuto un bacio passionale con Lorenzo circa un anno prima dell’inizio del reality. Il ragazzo aveva detto a riguardo: “Noi due ci sismo visti per la prima volta ad un evento cinematografico a Milano, era fine 2023”.

Diceva poi Saro: “Abbiamo parlato e ci siamo subito presi. Lui devo dire che era molto malizioso e poi siamo usciti insieme. Abbiamo proseguito la notte insieme dopo l’evento e c’è stato anche un bel bacio passionale e non parlo di un bacetto tra due amici. Era un gesto molto sentito e speciale. Non siamo andati oltre, in primis perché io sono uno che va cauto in queste situazioni. Poi mi sono frenato perché lui ha fatto dell’aria. I suoi movimenti di intestino hanno rovinato la situazione e la magia che si era creata”.





Durante il confronto, Saro ha affermato: “Dopo che mi ha accompagnato a casa c’è stato un bacio, ma non un bacetto, una cosa passionale”. Lorenzo ha negato categoricamente l’accaduto, rispondendo: “Ci siamo visti una o due volte. La prima? Dopo aver visto un film. Cosa è successo tra noi? Nulla! Io dopo il film sono andato a casa. Ma quale bacio? Zero, mai non c’è stato un bacio. Non lo ammetto perché non c’è mai stato nulla. E non capisco come mai tu adesso ti stia inventando queste cose assurde”.

Ancora Lorenzo: “Ma saresti tu il guru della moda? Quella sera me la ricordo, sei stato tanto carino“. La situazione ha suscitato reazioni anche tra gli altri concorrenti, in particolare Shaila Gatta, legata sentimentalmente a Lorenzo. Informata del presunto bacio, Shaila ha commentato: “Magari se lo è inventato?”. Successivamente, Saro ha avvertito Shaila: “Ricordati che le mamme hanno sempre ragione”, riferendosi alle precedenti preoccupazioni espresse dalla madre di Shaila riguardo a Lorenzo.

Il tanto atteso faccia a faccia tra Lorenzo e il Guru della moda è arrivato! 🔥 #GrandeFratello pic.twitter.com/vZyNW2mozW — Grande Fratello (@GrandeFratello) January 16, 2025

Dopo il confronto, Saro ha condiviso sui social una frecciatina indirizzata a Lorenzo, scrivendo: “La verità è figlia del tempo”. Questo episodio ha sollevato discussioni sia all’interno della Casa che tra il pubblico, mettendo in luce le dinamiche complesse delle relazioni tra i concorrenti e l’impatto delle rivelazioni esterne sul loro percorso nel reality.

