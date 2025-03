A poche settimane dalla finale del Grande Fratello, è giunta la fine della storia d’amore tra Shaila Gatta e Lorenzo Spolverato. Con grande sorpresa, infatti, l’ex velina di Striscia la Notizia ha scelto di allontanarsi dal chiacchierato concorrente milanese, decidendo di continuare la sua avventura nella Casa da sola.

Questa decisione improvvisa da parte della concorrente campana ha suscitato reazioni contrastanti tra il pubblico, che ha accusato Shaila di aver messo in atto una “vera e propria strategia per ottenere un posto nella finale”. Probabilmente, la ballerina si è resa conto che la relazione con Lorenzo non l’aveva aiutata negli ultimi mesi e, per questo motivo, ha scelto di prendere le distanze. Un gesto che non è piaciuto a molti telespettatori del Grande Fratello e ha suscitato il disappunto anche di Stefania Orlando.

Grande Fratello, Lorenzo ai ferri corti con Zeudi: la lite in diretta

Dopo l’addio di Shaila, Lorenzo ha cercato di capire meglio le dinamiche della casa e inaspettatamente, in puntata, ha attaccato Zeudi, amica dell’ormai ex fidanzata. Cosa è successo tra i due che invece sembravano così uniti? Durante l’ultima diretta del Grande Fratello, un acceso scontro ha coinvolto Lorenzo e Zeudi, due dei concorrenti più discussi di questa edizione. La tensione tra i due è esplosa in diretta, con Lorenzo che ha accusato Zeudi di essere “falsa” e di aver cambiato atteggiamento da quando è diventata finalista del reality show.

Lorenzo ha sottolineato che Zeudi ha iniziato a comportarsi in modo molto diverso, soprattutto nei confronti di Helena. Zeudi avrebbe iniziato a mostrare una personalità più manipolativa e meno autentica, probabilmente influenzata dalla sua posizione di finalista. “Lei parla solo con quelli che le dicono quant’è carina! Tutti devono rispettare lei, ma lei può darti del maniaco, fare outing per te, infilarsi in mezzo alle coppie, dirti che sei aggressivo anche se ti avvicini con le mani in mano…fa vomitare questa persona 23 anni, pensa a 40!”, “Lei è insopportabile, fa apparire Lorenzo un santo e qua lo dico e qua lo sottoscritto, in una finale tra Zeudi e Lorenzo il supporto va tutto a lui”, “Bravo Lorenzo, finalmente qualcuno che dice le cose in faccia. Helena purtroppo non si esprime bene ma Lollo è perfetto”, si legge su X.

Ho sempre pensato che lollo fosse il peggiore, mi devo ricredere, Zeudi lo supera e non di poco. Per il resto sono talmente scioccato che mi astengo a commentare. #heleners #helevier #grandefratello pic.twitter.com/lFLtEY8q7D — yonni (@yonni725) March 17, 2025

“Che pesantezza Zeudi… tutti ti devo rispettare… ma te quando rispetti le altre persone???”, “Devo ammettere che Lollo è molto meglio senza la sua compagna, ed è moltoooi lucido”, “Io sono rimasta scioccata dalla sua espressione…ma quanta cattiveria ha…il picco è stato quando prende il bicchiere e beve…li proprio irriconoscibile…un’altra persona!!! Davo dar ragione ha chi parlando dei tratti psicologici dei concorrenti l’ha definita narcisista cover”, si legge tra i commenti.