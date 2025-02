Isola dei Famosi 2025, fuori i nomi dei primi naufraghi, anzi, delle prime naufraghe. Proprio in questi giorni si è saputo chi, con ogni probabilità, condurrà la nuova edizione del reality. E no, non saranno né Ilary Blasi né tantomeno Diletta Leotta, entrambe citate più volte nelle scorse settimane. Sarà, anche se la certezza ancora non c’è, Veronica Gentili a prendere il posto di Vladimir Luxuria.

Per la giornalista si tratterebbe di una sfida piuttosto stimolante dopo la conduzione de “Le Iene“, anche se ci sono pareri contrastanti. Mentre i dirigenti Mediaset sembrano convinti di dare a lei il timone dell’Isola, Banijay nutre dei dubbi sulla scelta. A dare la notizia è Giuseppe Candela su Dagospia, mentre nelle stesse ore arrivano indiscrezioni interessanti sul nuovo cast.

Isola dei Famosi, l’idea Veronica Gentili e le prime concorrenti

Il giornalista rivela: “Archiviata la pazza idea Signorini, che vi avevamo svelato nei giorni scorsi, perché reduce da un impegno lunghissimo con il Grande Fratello, i dirigenti avrebbero deciso di puntare sul nome che da settimane circola negli ambienti televisivi. Veronica Gentili, l’attrice che studiava per diventare Lilli Gruber sarà la sostituta di Vladimir Luxuria. Il nome della conduttrice de Le Iene piace ai vertici, molto meno alla società di produzione Banijay”.

Per quanto riguarda il cast è Gabriele Parpiglia a parlarne nel programma 100% Parpiglia: “Veronica Gentili è in pole position per condurre il programma e faccio anche tre nomi di tre concorrenti desiderate: Camila Giorgi, l’ex tennista. MariaLuisa Jacobelli, che si occupa di sport su Mediaset. E Letizia Paternoster, ciclista. Questi sono i tre nomi che la produzione sta cercando di convincere”.

Sul reality, comunque, ci sono altre novità. Come l’ipotesi di non andare in onda in diretta, per evitare sovrapposizioni con The Couple. FanPage riporta che la prossima edizione potrebbe essere registrata e poi trasmessa in un secondo momento. Ciò nel caso in cui il reality condotto da Ilary Blasi terminasse a fine maggio.

