Dopo Amici 23 Mida si è subito lanciato nella sua avventura come cantante. I primi riscontri sono decisamente positivi, ma ciò che ha rubato la scena nelle ultime ore è stata una sua decisione a sorpresa davanti a moltissime persone. Lui è protagonista agli instore e ha anche rivelato le date dei suoi prossimi concerti, ma proprio durante un’esibizione musicale ha fatto qualcosa di clamoroso.

L’allievo di Amici 23 ha lasciato tutti di stucco, quando hanno capito cosa stesse facendo in quel preciso istante. Mida non ci ha pensato su due volte e ha preso una decisione inaspettata davanti ai suoi fan. Questi ultimi non hanno potuto fare altro che apprezzare questa scelta, che è stata seguita da un vero e proprio boato e da tantissimi applausi.

Amici 23, Mida prende una decisione a sorpresa: cosa ha fatto

Nella serata del 7 giugno, l’ex Amici 23 ha iniziato ad esibirsi e ha intonato le sue canzoni durante un festival musicale. Poi all’improvviso Mida ha voluto prendere una decisione, che nessuno dei presenti si aspettava. Un gesto comunque molto gradito al pubblico, che è parso veramente felice di essere testimone di una novità finora sconosciuta a tutti.

Mida ha dato vita ad una nuova canzone, insieme ai rapper Ava e VillaBanks, ma il titolo del brano non è ancora noto. Eppure, nel corso della serata, ha deciso di anticipare i tempi e di fare uno spoiler. Ha fatto ascoltare alcuni secondi di questa canzone, generando entusiasmo tra i fan. E ora non resta altro che aspettare la data di uscita del pezzo tanto atteso e già amato.

lui sempre un genio del marketing pic.twitter.com/xnWeUsNqtH — 🍭iosottoshock (@iosottoshock) June 7, 2024

Uno dei commenti dei fan di Mida è stato il seguente: “Lui sempre un genio del marketing”. Quindi, questa sua scelta di spoilerare la canzone ha fatto centro.