Non ci sono praticamente più tante parole per descrivere ciò che sta realizzando Alberto Matano. La vita in diretta condotta magistralmente dal conduttore è riuscita a fare qualcosa di incredibile, come rivelato nella mattinata dell’8 febbraio. Il suo weekend sarà ricolmo di gioia, dato che la Rai lo avrà immediatamente informato di questa news pazzesca.

Alberto Matano mette sempre il massimo impegno e la massima professionalità nel corso dei suoi appuntamenti con La vita in diretta, ma ha ottenuto qualcosa che presumibilmente va oltre ogni più rosea aspettativa. Se lui gongola, ci sono invece altri che definirsi tristi è quasi un eufemismo.

Alberto Matano, che successo con La vita in diretta: i dati

Ebbene sì, ancora una volta Alberto Matano ha demolito senza pietà la concorrenza Mediaset. La vita in diretta ha battuto sonoramente Pomeriggio Cinque nella gara di ascolti tv, la trasmissione condotta su Canale 5 dalla collega Myrta Merlino. Quest’ultima si è dovuta accontentare di una media di 1 milione e 104mila telespettatori nella prima parte e 1 milione e 266mila nella seconda.

Invece La vita in diretta ha tenuto davanti alla tv su Rai1 la bellezza di 2 milioni e 345mila telespettatori e share incredibile del 22,2%, che come sottolineato dal sito Ultimenotizieflash, assomiglia molto ai risultati che ottengono i programmi della prima serata. E ora per Matano il momento d’oro è destinato a proseguire, visto che è in arrivo Sanremo 2025.

La prossima settimana, da martedì 11 a sabato 15 febbraio, ci sarà il Festival condotto da Carlo Conti. Quindi, Matano darà moltissimo spazio a Sanremo a La vita in diretta e gli ascolti televisivi potrebbero diventare ancora più clamorosi.