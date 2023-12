E c’è un incidente hot al Grande Fratello. Uno dei primi e dei pochi registrati in questa edizione che vede sotto lo stesso tetto personaggi famosi e non. I concorrenti di quest’anno si stanno distinguendo per varie dinamiche, anche come spesso accade storie nate nella Casa. Ma sicuramente quello che più sta incuriosendo gli spettatori è il triangolo amoroso nato a Temptation Island tra Perla, Mirko e Greta. Ci sono però stati due nuovi arrivi che potrebbero scombinare le carte.

Dopo i vip Marco Maddaloni e Sara Ricci, nell’ultima puntata andata in onda sono entrati Federico Massaro e Monia La Ferrera. Sono entrambi sconosciuti al grande pubblico ma lei ha avuto una storia passata con Massimiliano Varrese, come abbiamo raccontato nell’articolo che trovate qui sotto. Federico, invece, sta facendo impazzire il popolo dei social e non solo per la sua bellezza indiscutibile.

GF, incidente hot in sauna: “Copri, copri”

Si è subito legato a Vittorio Menozzi, altro bello della Casa, e nelle ultime ore si sono ritrovati a fare una sauna insieme. E qui è scattato un piccolo incidente hot. Come mostra il video qui sotto, infatti, la telecamera inquadra la stanza con i vetri appannati a causa del vapore ma a un certo punto si sente Federico ridere.

“Devi stare attentissimo, copri le castagne“, dice a Vittorio, colto alla sprovvista. “Ma stai scherzando?“. E l’amico gli dice di coprirsi velocemente. In sauna era presente anche Greta: “…Ci sono io, sennò…“. A quel punto, nel più totale imbarazzo, il modello sottolinea: “Questa ce la teniamo per noi“.

NON LE PALLE DI FUORI DI VITTORIOpic.twitter.com/gsAXo3ynJO — BagnoTrash 🐦 (@bagnotrash) December 5, 2023

Peccato però che la clip abbia già fatto il giro ha fatto il giro di Twitter, anche se molto probabilmente nessuno in Casa saprà mai cos’è successo. “Intanto c’è la camera che è tutta appannata, quindi…“, lo ha rincuorato Federico. Un incidente simile è capitato anche a Paolo Masella pochi giorni fa ma sotto la doccia, quando per sbaglio si è tirato giù un po’ troppo il costume a favore di telecamera.